民團促落實身障平權 籲正名輪椅席為行動輔具席

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身心障礙家庭代表劉明玉表示，「孩子坐的是推車而不是輪椅，我們在那個時候被拒絕購買輪椅席，當制度看到了輪椅不是人，看見的是輔具而不是需求，這真的是我們想要的無障礙服務嗎？」

台灣身心障礙者自立生活聯盟副秘書長莊棋銘指出，「只要具有身心障礙證明，可以證明有輪椅座位需求者，無論他使用的是輪椅或者是代步車，或是手推車、嬰兒車，都應該等同於需要這樣的需求。」

民團表示，依據聯合國《身障者權利公約》的核心精神，除了「不歧視」與「無障礙」，呼籲衛福部應主動會同交通部、文化部、體育部等相關目的事業主管機關，確實維護身障兒童使用各項公共活動的基本權益。

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