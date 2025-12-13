民團倡正名神經多樣性 5成認更能傳達尊重

（中央社記者陳至中台北13日電）民間團體倡議將注意力不足過動症（ADHD）等兒少疾病，正名為「神經多樣性」，調查顯示5成民眾認為這樣的中性描述，更能傳達尊重；9成支持用語正名及調整教育政策。

學界和醫界近年以「神經多樣性」來描述人們心智功能的差異，例如自閉症、注意力不足、過動症等，減少標籤和污名化。

國教行動聯盟、曉明女中學生正名團隊、台灣青少年神經多樣性行動協會等團體今天召開記者會，公布「神經多樣性社會理解度調查」結果，共回收了1089份有效樣本。

調查顯示，僅有32%受訪者有聽過「神經多樣性」一詞，50%認為更能傳達尊重，89.4%的民眾支持政府推動關於神經多樣性的公共宣導或教育政策，但只有7.8%能正確答對相關知識。

教盟理事長王瀚陽表示，神經多樣性不應再被當作病理化語詞使用在教育現場。人們需要的不只是名稱改變，而是整體社會語言的轉向，「讓支持成為常態，而不是例外。」

台灣青少年神經多樣性行動協會協會秘書長黃慕仁表示，許多家長不是不愛孩子，而是因社會對病名的想像太負面，導致他們不敢面對、不敢說明，也不敢就醫。

黃慕仁指出，「神經多樣性」在國際已被視為理解發展差異的中性語彙，並非否定診斷，而是鬆動社會污名的關鍵。他呼籲政府加快公共溝通，不僅要改良教材，更要全面檢討社會溝通平台、行政對話與家長手冊等，確保正名能落實於現場支持與理解。

民團呼籲政府啟動公共宣導計畫，檢討教材、教育資源用詞，並邀請兒童青少年精神醫師、心理學界、教育學者與家長組織等，共同定義神經多樣性適用範圍與本土語境下的實踐策略。（編輯：林恕暉）1141213