民團公布國防政策民調 7成民眾認為台灣防衛能力不足

台灣勵志協會今天(21日)發布最新「台灣情勢調查」，結果顯示國人對於施政滿意度達55.9%，經濟評價則達54.2%，都較2025年11月微幅提升。但值得注意的是，在國防政策上，有7成民眾擔憂國防能力不足，另外有6成民眾反對封殺新台幣1.25兆國防預算。

台灣勵志協會21日公布「台灣情勢」民調結果，有關國防政策部分，70.7%的民眾認為台灣國防能力不足以保護安全，較2025年11月上升5.7個百分點。細究原因，以裝備不足(41.4%)為首，其次才是兵力不足(28.8%)與國際支持度不足(28.6%)。另外，有關新台幣1.25兆的國防特別預算遭立法院封殺，則有62.5%的民眾認為不適當，僅34.7%認同。

對此，台師大東亞系教授范世平解析，由於恢復一年期義務役，以及近期美國多項軍售，讓民眾對於國軍兵力及國際支持有感提升，但在野黨持續封殺國防預算的態度則讓民眾無法信服。

民調也顯示，若台海發生戰事，有56.4%的民眾不相信美國會出兵協防，僅42.1%相信。台灣勵志協會執行長賴榮偉分析指出，民眾對於國家安全持續焦慮，多數民眾認為國防能力不足，且對外援持保守態度，導致民眾傾向自我強化防衛能力。賴榮偉說：『(原因)台灣老百姓有一個穩定的焦慮，就是對於我們國防希望能提升再提升；對於國際的支援，大家可能覺得信心還要加強一點，可能還不夠。』

另外，有關中國滲透的部分，67.1%的民眾認為中國對台灣的思想滲透嚴重，較2025年11月上升5.4個百分點，顯示民眾對於中共認知作戰的警覺持續提高。

本次調查由台灣勵志協會委託故鄉市場調查股份有限公司，於2026年1月7日至11日針對全國20歲以上民眾採分層隨機、市話與手機各半抽樣方式，完成1,200份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.83個百分點。