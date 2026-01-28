民團公益捐救護車 新北新店、石門急救再升級

（中央社記者黃旭昇新北28日電）世界華人工商婦女企管協會及優寶營造公司今天聯合捐贈2輛高頂救護車及急救器材，市府消防局表示，將分別配置於新店及石門地區，提升到院前緊急救護量能，守護市民生命安全。

新北市政府今天在災害應變中心舉行聯合捐贈儀式，由市長侯友宜代表接受世界華人工商婦女企管協會、優寶營造公司捐贈的2輛高頂救護車與各項急救器材。

侯友宜回贈感謝狀，致詞感謝他們對救護量能的貢獻。他說，消防工作分秒必爭，救護能力提升最重要的指標就是OHCA（到院前無呼吸心跳）的存活率。市府資源有限，有賴各界善心捐贈，共同幫助需要的市民。

消防局表示，此次獲贈的高頂救護車配備多功能生理監視器及AED（自動體外心臟電擊去顫器），可提升到院前的救護效能。

世界華人工商婦女企管協會在新聞稿表示，集結全球會員力量，捐贈1輛高頂救護車給消防局新店分隊，將跨國愛心轉化為在地守護生命的行動。

優寶營造公司董事長高富貴，在民進黨籍新北市議員鄭宇恩協助下，捐贈1輛高頂救護車給消防局石門分隊，並捐贈210組AED電擊片給第三大隊，提升石門、三芝及淡水等地區緊急救護能量。

消防局長陳崇岳指出，透過公私協力，新北市OHCA患者康復出院率已由民國99年的3.1%，提升至114年的12.13%，累計救回2955人，期盼善行持續擴散。（編輯：陳清芳）1150128