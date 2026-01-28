民團公益捐贈救護車 提升新店、石門救護量能

世界華人工商婦女企管協會捐贈救護車，並由林淑敏總會長代表致贈。（圖／翻攝畫面）





「世界華人工商婦女企管協會」及「優寶營造有限公司」熱心公益不落人後，今天（28日）上午，在新北市府災害應變中心舉行捐贈儀式，共計捐贈2部高頂救護車、各項急救器材給新北市消防局，市長侯友宜特別代表受贈，並回贈坦感謝狀，表彰2單位無私奉獻義行，以及對新北市公共安全與醫療救護量能的卓越貢獻。

新北市消防局指出，「世界華人工商婦女企管協會」創立於民國83年，組織分佈於世界三大洋五大洲，成立迄今共有95個分會，透過全球網絡凝聚才智，致力於提升華商婦女地位、促進經貿交流並投入國際公益，展現優質領導力與柔性外交影響力。

廣告 廣告

在總會長林淑敏「傳承、傳愛、傳價值」的理念下，凝聚全球分會姐妹愛心，捐贈高頂救護車1輛給消防局第四大隊新店分隊，這份跨越國界的愛，將轉化為守護生命的行動力量，讓華商大愛在臺灣這片土地上持續發光、傳遞不息。

而「優寶營造有限公司」創立於民國78年，三十餘年來深耕營造領域，始終將「企業社會責任」銘記於心，高富貴董事長秉持回饋社會的熱誠，慨然捐贈高頂救護車 1 輛給第六大隊石門分隊，並捐贈 210 組 AED 電擊片予第三大隊，有效提升了石門、三芝及淡水等周邊地區的緊急救護量能，為市民生命安全織起更嚴密的防護網。優寶營造深信，建築是為了給人安居，而公益則是為了讓人安心。

新北市長侯友宜致詞時也提到，來這2輛救護車將分別派駐至新店及石門分隊，以提供市民更即時、優質的醫療服務，並全面提升到院前的救護效能，同時期勉消防同仁持續精進專業技術，妥善運用民間捐贈的寶貴資源，共同守護新北市民的安全，齊心打造一個讓市民更安心、安全、安居的「三安」城市。

優寶營造有限公司捐贈救護車給市長，高富貴董事長代表致贈。（圖／翻攝畫面）

更多東森新聞報導

新北警拍肩問有酒嗎？酒促妹怒控性騷 找上立委討15萬和解金

跨單位強化應變！土城捷運實兵演練 模擬縱火多人受傷情境超逼真

為了求復合！新北男瘋狂跟騷跪前女友老家 下場出爐

