民團共同連署：抗議國民黨立委修惡《黨產條例》逆轉不當黨產歸還全民

▲民進黨成立不當黨產處理委員會（黨產會），依《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》運作，負責調查、追討中國國民黨的黨產。

嚴正反對國會強行變更『政黨附隨組織』認定基準 沒收 400 億還產於民

【記者 沁諠／台北 報導】2026年立法院上班第一天（2日），國民黨立委游顥提案修改《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》（簡稱《黨產條例》），將以國會多數在院會表決，護航救國團、婦聯會無需將不當黨產歸還全民，甚而可能讓「不當黨產」成為國民黨今年選舉的助力。好民文化行動協會邀集政治受難者團體，以及支持追討國民黨威權統治時期之不當黨產的民間團體，共同發起連署聲明，「守護全民資產，要求還產於民，拒絕黨產條例修惡——嚴正反對國會強行變更『附隨組織』認定基準，沒收 400 億還產於民」。儘管元旦假期，但反對修惡黨產條例的連署團體含括北中南之民間社團、教育團體.等近50個團體單位，並有個人公民連署超過250人。

廣告 廣告

聲明特以追討不當黨產，台中市民獲益佐證，強調黨產會認定「台中市國民黨黨部」為不當黨產且經法院認定，因而使台中市庫增加現值數億的房地產。因此，台中市的經驗顯示，落實不當黨產追討不僅是遲來的正義，對當前的地方財政也有絕對益處，呼籲全民共同譴責立法委員游灝與國民黨團強硬要修改阻礙不當黨產追討的惡意修法！此外也強調，過去黨國不分，今日民主轉型，不當利得本就該還產於民，回歸公共，不容逆轉！否則，此次修改「政黨附隨組織」的法律定義，等於用立法權為過往的威權統治脫罪，對曾經人權受侵犯的的受難者進行二次加害，濫用選民對立法委員的信任，只為黨意服務！

好民文化行動協會發起的連署聲明指出，國民黨立委游顥近期提案修改《黨產條例》，增訂「但曾隸屬國家者，不再此限」之排除條款，掩蓋救國團長期受國民黨實質控制、利用特權壟斷公共資源的事實，甚而規避正常審議程序，趕在2025年年末（12月31日）強行將草案「逕付二讀」，為救國團、婦聯會等已被司法機關認定的「國民黨附隨組織」全面解套。國民黨立委此提案，不僅是對轉型正義的粗暴阻撓，更是公然濫用立法手段維護政黨的政治利益，讓原本應歸國庫的400億元不當黨產，繼續讓已被法院認定為國民黨附隨組織的「救國團」、「婦聯會」繼續持有，無法歸還全民、公共化使用，更讓多年來法律專家、行政機關與司法體系共同建立的「黨產清查準則」毀於一旦。

婦聯會、救國團在黨國威權統治時期，為「國民黨附隨組織」，尤其，救國團長年參與各種黨國組織監控大專師生、社團、海外台灣人與台灣人社團，救國團絕非其自稱的「公益性團體」。好民文化行動協會發起的連署聲明強調，婦聯會、救國團高達400億的不當黨產，是全民資產，理應歸還國庫。婦聯會在戒嚴時期數十年的「勞軍捐」，是透過進口結匯向各行各業強制徵收，這些變相稅收，理應繳回國庫支應公共建設；救國團長期優於其他民間公益性團體、承接政府特許業務、在許多縣市享有廉價取得土地使用的特權（從國家取得大量土地，如台北劍潭、新北金山、阿里山、日月潭、墾丁、澎湖等活動中心），近年部分「不當黨產」已陸續被黨產會追討，經法院判決需歸還國有，若立法院院會通過國民黨修惡《黨產條例》條文，這些原應歸還國庫的巨額公共資產、讓全民共享的社會福利與教育資源，將被永久「斷路」，由救國團繼續佔有。

好民文化行動協會在連署聲明中，特別以中國國民黨台中市黨部房地產（現市值約3 億元）「還產於民」的成功經驗，證明「還產於民」是可行且具社會正義的制度，強調一旦國民黨此次修惡《黨產條例》通過，將逆轉「不當黨產」，所有「不當黨產還產於民」的法院訴訟、行政程序都將被終止。

連署提出三大訴求：

一、資產回歸公有，拒絕私相授受：任何涉及國庫通黨庫的財產，必須依循法律程序回歸全體國民，絕不允許透過濫用民主法治程序為其加上「黃馬褂」以「合法卸責」。

二、反對毀滅性修法，捍衛法治穩定：法律不應為特定組織量身打造逃脫條款。我們譴責任何規避委員會審查、企圖在歲末年終強行闖關未審即議決的黑箱作為。

三、堅持轉型正義，不容民主倒退：400億元資產的歸屬關乎社會公平，任何政黨都無權利用國會多數優勢，沒收全民數十年來奮鬥的自由民主果實。（圖：本報資料照）