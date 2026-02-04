民團分析大學選系趨勢 AI助長跨領域科系

（中央社記者陳至中台北4日電）大學學測剛考完，目前正是學生選系的關鍵期。大學問網站以網站點閱數據，分析2026年百大熱門科系，AI（人工智慧）發展使學生從單純的技術導向校系，逐步轉向跨領域校系。

大學問網站今天發布新聞稿，以過去一年的5468萬筆點閱數據，分析出高中生最關注的百大熱門校系排行榜，台灣大學品牌光環依舊，多個校系占據排行榜前段。

大學問執行長魏佳卉指出，少子女化加劇區域選擇的差異性，台大之外的國立大學，受到地緣壓力影響，位置越往南的學校越吃虧。進入「百大」的多是中北部學校，南部學校的關注度差強人意。

選系趨勢上，台灣的半導體產業紅利，使工程學群表現強勁，除了電機外，材料工程、機械、化工也被帶動。而半導體製程對材料與物理基礎人才的需求增加，連帶使物理、化學等基礎科學科系受到關注。

AI工具逐漸普及則帶來另一種影響，大學問觀察發現，傳統資工、資管類校系的關注度微幅下滑，取而代之的是橫跨「資訊」與「財經」學群的跨領域科系。

魏佳卉表示，考生正從單純的技術導向，轉向追求「AI+專業領域」的複合型競爭力，尤其與金融數據分析結合的系所，更成為年度新寵。融入AI技術的數位設計學類，也有許多校系進入榜單。

大學問指出，社會組關注度最高的依然是財經與法律學群，但輔導諮商也穩健成長，反映出情緒教育與心理健康需求激增的時代，而具備國考資格及公教職保障的相關校系，成為社會組穩定的志願選擇。（編輯：張雅淨）1150204