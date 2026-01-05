民團力阻「黨產條例」修惡籲政院拒絕副署 藍委指政治操作

國民黨力推「黨產條例」修法闖關，遭質疑是替救國團、婦聯會等不當黨產解套，多個民間團體今天(5日)召開記者會，譴責「黨產條例」修惡，並呼籲修法一旦通過，行政院應拒絕副署或執行，強力捍衛轉型正義。提案人、國民黨立委游顥則表示，修法是要還給公益組織一個公道，反批民進黨行政治操作。

國民黨立委游顥提案修改「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，在「附隨組織」的定義中新增「但曾隸屬於國家者，不在此限」，被視為是幫救國團與婦聯會解套，此案在立法院已「逕付二讀」，甚至傳出近期內將闖關三讀。

對此，北、中、南近50個民間團體日前發起共同連署，嚴正反對此修法，長期推動轉型正義的「519行動組合」也聯合辜寬敏基金會、經濟民主連合、台灣青年世代交流協會及好民文化行動5日召開記者會，對國民黨擬強行通過「黨產條例」修法提出嚴厲譴責。

經民連召集人賴中強表示，救國團在南投有很多不當黨產，修法一旦通過，影響的不只是救國團、婦聯會，很多國民黨的黨營事業也都將被排除於「附隨組織」，影響甚鉅，呼籲藍、白不要大開民主倒車。

辜寬敏基金會副董事長林宜正也說，民眾黨前主席柯文哲過去競選台北市長時曾邀他輔選，並強調自己從政是要換回公義。他表示，日前國民黨擬力拚「黨產條例」闖關三讀，但因民眾黨有意見而踩了煞車，究竟民眾黨是暫時擋下、虛晃一招，還是柯文哲真的會兌現承諾、堅守公義，他會持續緊盯。他說：『(原音)We are watching you！我們期待有更多台灣人民能夠知道，我們自己的權利需要我們用我們的行動來保護我們的權利，我們會繼續盯著這個事情，我們也希望所有台灣人民看著這件事情，柯文哲你是兌現自己的承諾還是又虛晃一招。』

辜寬敏基金會等民團也進一步呼籲行政院，若國會執意表決通過此項修惡條例，應拒絕副署或執行，強力捍衛轉正義。

此外，由台灣基進、時代力量、台灣綠黨與小民參政歐巴桑聯盟組成的台灣前進陣線則是前往象徵不義黨產的婦聯會前召開記者會，反對藍、白聯手修法，使高達新台幣400億元的公共資產繼續淪為國民黨的政治私產，也呼籲社會共同拒絕不義黨產洗白，並以自製的「不義黨產封條」貼在婦聯會門牌，象徵封印不義黨產。

對於民團抨擊「不當黨產」條例修法，提案修法的國民黨立委游顥受訪時則說，民進黨政府過去打著轉型正義之名，對救國團等公益組織行清算之實，他提出修法是為了還給公益組織一個公道。游顥說：『(原音)民進黨的側翼團體針對公益組織來做攻擊，這很明顯看得出來就是政治操作，所以要還救國團一個公道，公益更是不能等。』

至於相關修法時程，游顥說，一切依照議事程序，尊重黨團協商及黨團的安排。(編輯：沈鎮江)