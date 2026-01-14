民團反對醫院聘外籍照服員 憂抽空弱勢家庭資源

（中央社記者吳欣紜台北14日電）協助急性住院病人生活照護需要，衛生福利部盼開放醫院統一聘僱外籍照服員。失能者家庭看護雇主協會今天表示，若開放恐致最弱勢的失能家庭失去看護資源，嚴正反對開放。

衛福部長石崇良日前指出，已向勞動部提案修訂相關管理辦法，開放醫院統一聘僱外籍照服員，盼今年第2季完成修法。勞動部長洪申翰昨天表示，衛福部確實已送案，但盼衛福部與相關工作者團體做好溝通，讓評估更周全，目前無審查時間表。

廣告 廣告

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今天發布新聞稿聲明，反對開放醫院聘僱外籍照服員政策，更直言這不是新增人力，而是抽空弱勢家庭。

雇主協會指出，台灣引進到家庭與機構的社福類移工來源國高度集中，有82%來自印尼，依序為越南約10%與菲律賓約8%，家庭看護與醫院擬聘僱的外籍照服員實際上極可能共用同一人力池。

雇主協會表示，一旦醫院正式開放聘僱，具備規律工時、團隊支援與制度性福利優勢的醫療機構，恐將吸引已在家庭端服務多年、熟悉照護流程、並已克服語言障礙的「熟手看護」轉往醫院，「這並非增加人力，而是直接將人力從最脆弱、最無替代選項的重症與失能家庭端抽離」。

雇主協會指出，失能家庭長期承擔高額不等仲介費與服務費，目前初聘移工、轉換及續約都得付費，落在新台幣2萬至5萬元，再加上語言磨合、照護訓練與頻繁更換等風險與心力，好不容易建立穩定照護關係，恐再度成為政策調度下最先被犧牲的一方，此舉極不公平，也嚴重侵害失能家庭的基本照護權利。

雇主協會表示，此政策將增加不必要的醫療糾紛與照顧疏失，語言障礙在醫療體系中不僅影響就醫權利，還可能導致多元文化照護避責，最終犧牲病人安全，衛生福利部應立即暫緩開放醫院聘僱外籍照服員政策，勞動部也不應開放，切勿再以失能家庭與病人安全作為制度調整的代價。（編輯：管中維）1150114