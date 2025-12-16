民團呼籲TOD改革挺社宅 內政部：推動安穩居住的公共支持體系
記者盧素梅／台北報導
針對民間團體今（16）日召開「多元取得要落實 TOD改革挺社宅」記者會，內政部表示，目前中央推動社會住宅採多元興辦方式並偕同跨部會及民間合作力量，包括擴大盤點國公有土地與縣市政府整體開發案件、運用捷運站增額容積、公辦都更分回及擴大民間參與包租代管等方式提供社會住宅，及配合法規精進等措施，推動安穩居住及永續發展的公共支持體系。此外，交通部今年7月3日已完成「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」修正，相關土地取得評估及土地開發部分，增額容積回饋應納入社會住宅規劃辦理事項。
國民黨立委牛煦庭今日偕同OURs都市改革組織、崔媽媽基金會等團體，共同召開「多元取得要落實 TOD改革挺社宅」記者會。牛煦庭指出，賴政府上任超過一年半，下一階段社宅興辦計畫仍未核定，行政院長卓榮泰雖坦言用地取得困難、預算有限，並要求採「多元方式」推動，但目前仍舊卡關。牛煦庭呼籲，透過財劃法增加地方政府的財源，搭配內政部與交通部修法增訂政策導引，讓地方政府有真正的誘因將TOD及捷運聯開案保留一定比例作為社會住宅。
對此，內政部表示，有關租賃條例修法的核心精神，在於拉長租期、保障好房客居住穩定，避免遭不當驅離；目前已透過座談會、公聽會跟各界團體溝通及蒐集意見，並審慎納入防範不良房客及房東之退場機制，力求在保障權益與維持市場秩序之間，取得穩健平衡。
內政部表示，台灣正面臨人口結構變化、社會生活形式調整及氣候變遷加劇等挑戰，住宅政策必須同步調整方向，從減碳、節能與土地有效利用著手，降低大規模開發對環境的衝擊。過往，社會住宅向來以50年為規劃週期，隨著產業發展版圖由北向南快速變動，既有單一模式已難全面回應實際需求；賴總統也多次強調，台灣發展應兼顧區域平衡，住宅政策必須更有彈性。
內政部並表示，因此，政府將善用全國91萬餘戶空餘屋，透過包租代管機制，搭配稅賦優惠及強化房地合一稅等持有稅制度，引導閒置住宅釋出作為社會住宅來源。另推動中的老宅延壽方案就是要解決人屋雙老問題，透過適當修繕，執行室內外居住安全與無障礙空間品質優化等工程，以提供民眾所需之照顧支持，讓老屋重新活化，成為長者安心住、年輕人也住得下的安心住宅，還可避免大量興建所帶來的成本與環境負擔，讓居住政策能與永續目標同行。
更多三立新聞網報導
高虹安二審貪污逆轉！竹市府「復職公文」已送出 邱臣遠：期待回歸
高虹安涉貪二審逆轉無罪 內政部：可申請復職 收到申請後依法辦理
澄清輿論質疑！內政部：公地放領土地將維持農地農用、兼顧農業永續
中國籍男性配偶增長引「國安危機」？內政部揭數據澄清
其他人也在看
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 44
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 95
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 84
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 12
調解家寧破局！Andy老師親揭「官司進度」火大發聲：誠意0
百萬YouTuber「眾量級」Andy老師（王崇睿）與張家寧分手後隔空開撕，更因頻道財務問題鬧上法院，官司至今尚未落幕。今（16）日新北地方法院傳喚Andy老師、張家寧、家寧媽曾淑惠到庭調解，沒想到張家寧卻沒有出席，而Andy老師稍早也透過社群火大發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 86
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 7 小時前 ・ 22
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 132
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 1 天前 ・ 2
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境
名醫賴弘國有「醫界王陽明」之稱，歷經與「華航林依晨」趙筱葳及「Twins」鍾欣潼（阿嬌）兩段婚姻後，2022年再婚第三任妻子Alice並育有一對子女。未料，上月再度爆出疑似婚變，夫妻倆被發現已互相取消追蹤並刪光合照。儘管雙方尚未證實此事，不過男方恩師劉偉民一段發文也引發揣測。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 1 天前 ・ 286
劉宇寧太爽啦！錢多到花不完卻為這戲爆哭 見趙露思超佩服
【緯來新聞網】劉宇寧和趙露思主演古裝愛情劇《珠簾玉幕》飾演智商在線、揮金如土的珠寶商人「燕子京」，是緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 38
目標價100元無望了？這「記憶體指標股」慘摔近半根 爆量42萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下挫513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
電費好康沒了！台電取消「省1度拿84元」節電最低獎勵金
電費獎勵縮水！繼10月民生電價調漲後，台電今(16)再宣布明年起取消實施11年的「最低節電獎勵金」措施，原本住戶當期用電只要比去年同期省1度，至少可拿84元獎勵金，折抵當期電費，未來將不再給。但民眾每省1度電，仍有0.6元回饋。台電預估取消最低保障制後，每年可節省4億元支出，對財務不無小補。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 10