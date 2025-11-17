民團喊話：兒童及家庭署要升格 打造「兒少家庭部」保障孩子
賴清德總統昨宣布衛福部將成立「兒童及家庭署」，兒童健康聯盟、國教行動聯盟、全國婦兒團體聯盟發布聯合聲明對此表示高度肯定，呼籲下一步將「兒童及家庭署」升格為「兒少家庭部」，確保跨部會統整權以及落實全齡及家庭為本的治理，是眼前最佳改革方式，值得行政院及立法院馬上行動。
民團表示，2013年行政院組織改造後「內政部兒童局」消失，其業務拆散於行政院與衛福部多個單位，跨部協作成本高、責任邊界模糊，難以回應複雜的兒少需求與風險事件，需要行政院與立法院共同把層級墊高、把統整權入法，讓跨部會整合成為制度，而不是一次性的協調。
民團建議，層級要到位，在衛福部設「署」是起步，但面對教育、內政、勞動、司法等跨域議題，應提升為行政院一級部會，中長期升格「兒少家庭部」，確保橫向指揮協調與究責有效落地。
民團表示，統整權也要入法，應修法明定跨部會統整權、勸告與協調權、橫向通報與聯防機制，把「跨部整合」從善意合作升級為法律義務。
民團指出，治理要全齡且以家庭為本，從孕產期、0–6歲早療與托育、學齡保護與身心健康，到青少年及家庭支持，形成一條龍服務與社區在地支援網絡。
民團以國際經驗為例表示，日本於2022年通過「兒童家庭廳」直屬首相，2023年掛牌，由大臣對各省廳具勸告與協調權，快速整合分散政策、確立「以兒童為中心」的治理；美國衛福部轄下ACF規模龐大、下設20個辦公室，涵蓋兒童保護、托育、寄養收養、家庭扶助等，長期以中央統籌與法規工具推動跨域協作。
民團強調，OECD國家家庭福利公共支出占GDP均值約2.6％，台灣推估僅約0.23％，更需透過高位階專責與法律保證，集中資源、擴大有效投資，目前產官學民一致呼籲儘速成立「兒少家庭部」，是眼前最佳的改革路線圖，值得兩院即刻行動。
賴清德宣布成立「兒家署」 國教盟等民團肯定籲未來升兒少家庭部
總統賴清德宣布衛福部將設置「兒童及家庭署」，兒童健康聯盟、國教行動聯盟（國教盟）、全國婦兒團體聯盟（婦兒盟）今（17）日發出聲明表達高度肯定，期待將「兒少照顧與家庭支持」正式納入國家治理主軸，也肯定近年對兒科醫療量能與兒少心理健康的投資方向與成果，認為政府明確把兒少放在政策中心是關鍵的一步，呼籲未來自由時報 ・ 10 小時前
衛福部估年底修法增設「兒家署」 石崇良：將整合4大業務
台灣持續面臨少子化威脅與兒科專業醫療人力流失等問題，賴清德總統昨日宣布，衛福部將成立專門照顧兒童的「兒少及家庭支持署（兒家署）」。衛福部長石崇良指出，衛福部預計在今年年底前提出組織法修法草案，進行組織改造，其中兒家署將整合福利保護、健康促進、早期療育、兒童發展等業務。自由時報 ・ 10 小時前
衛福部將設兒家署 民團籲統整權入法促跨部整合
（中央社記者許秩維台北17日電）總統賴清德16日宣布，衛生福利部將成立「兒童及家庭署」。國教盟等民團今天對此表達肯定，並呼籲未來應把單位層級墊高，並修法明定跨部會統整權，讓兒少政策能跨部整合。中央社 ・ 11 小時前
衛福部擬成立兒童家庭署 王育敏籲擴大編制提升行政量能
王育敏表示，早在 2018 年，她便聯合多位立委組成「中央兒少專責單位推動聯盟」，提出「成立中央兒少專責單位」、「加碼兒少預算」以及「整合兒少業務」三大訴求。她指出，此次行政院終於回應國人長期期待，但制度設計的規模、定位與跨部會整合仍需要進一步強化。她提到，在...CTWANT ・ 6 小時前
