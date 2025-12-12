民團喊財劃法不副署合憲：緊急煞車會些微震盪 但是列車長職責

永社呼籲行政院長「不副署合憲」，儘管緊急煞車會帶來些微的震盪，但這正是列車長的職責所在。（台灣永社提供）

12日台灣永社舉召開者會，針對當前立法院在違反程序正義、公開原則及權力分立原則等重要憲法原則下，於今年（2025）11月14日三讀通過恐使中央政府陷入財政危機的《財政收支劃分法》修正案，呼籲行政院長，「不副署合憲」。儘管緊急煞車會帶來些微的震盪，但這正是列車長的職責所在。

此外，他們表示，最近某部分委員天天把行政院長不適任掛在嘴邊，但當被問到是否願意提出倒閣時又全部沉默或是顧左右而言他，這其實就是口嫌體正直。

廣告 廣告

永社副理事長黃帝穎指出，立法院在癱瘓憲法法庭後，陸續推動多個具有違憲爭議的法案，包括財劃法，以及可能在今天通過的反年改相關法案。大法官在釋字第 792、793 號解釋中，其實已經揭示「世代正義」原則，宣告年改合憲；但立法院仍強推反年改這類違憲的法案，甚至包含「民代貪污助理費除罪化」等明顯違反正義原則的立法。

他說，在台灣的憲法法庭被癱瘓的情況，如何阻擋違憲惡法使其不生效力的問題非常重要。行政院本身即為憲政機關，民主國家守護民主憲政是所有憲政機關共同的責任，不是只有大法官的責任，當大法官被癱瘓，行政院採取不副署，使違憲惡法無法生效，才能避免傷害發生，也才能真正落實守護民主憲政、保護人民、保護國家，這是非常重要的一環。

他引用大法官許志雄撰文指出，行政院長不副署，若立法院不同意，可以提出倒閣。因此並不存在行政獨裁的疑慮。換言之，在現行憲政架構下，各憲政機關之間仍有制衡空間。因此他們主張，在此憲法法庭癱瘓的危機時刻，行政院長不副署、讓違憲惡法不生效，確實符合憲法。

東吳大學法律系特聘教授張嘉尹認為，目前看來，「不副署」似乎是較可行的方案。因為當務之急是制衡、阻止立法院這部「失速列車」式的暴衝，而行政院長行使副署權，正是憲法所許可的制衡工具。依照《中華民國憲法》本文第37條明定，法律須經行政院長副署並由總統公布後，方在形式上生效；這是一個憲法明文規定且完整的程序。

他說，若忠於憲法，那對於行政院長的副署權，就只有一種解釋就是，行政院長的副署權並非虛設，而是憲法所賦予的實質權力。多數情況下，法案三讀通過後行政院長會予以副署；目前為止唯一的例外是郝柏村擔任行政院長時，因反對李登輝總統任命蔣仲苓為一級上將的人事案，曾拒絕副署；而這在我國憲政史上確實曾發生過。

他認為，行政院長雖由總統直接任命，但不是總統的傀儡，有權反對，而反對的後果是總統可以免除其職務，這正是憲法的程序規定。因此，並不存在「行政院長不能拒絕副署」的問題。

補充一點比較憲法的觀察：法國政府剛經歷倒閣，馬克宏仍再次任命同一位人物擔任總理。該總理之所以先前辭職，就是因為不同意馬克宏新一輪的人事布局。因此他辭去總理職位。這個例子也讓我們看到，行政首長是否拒絕某項任務，是其政治智慧與權力展現的一部分。這構成了總統—行政院長—國會三者之間的權力關係，也是一個成熟民主政治的運作方式。

他認為，若行政院因為不同意立法院通過的法律，而選擇「副署、公布後不執行」，這將侵蝕我國憲政體制的重要基石。這不是負責任的做法。因為行政院長若不願承擔政治責任，本應由其作出的決定，卻轉嫁給下屬公務員承擔，而不執行法律可能產生刑事、行政法及行政懲戒等各種不利後果。讓公務員「背黑鍋」是不合理的。雖然「不執行」可能是一種方案，但權衡後，「不副署」是傷害最小、最能展現責任政治的方式。

台北大學公共行政學系兼任助理教授洪偉勝指出，首先還是要試著呼籲立法院、行政部門以及立法部門、以及公民社會，趕緊共同面對這個立法失速的情形，改弦易轍不要再這樣下去了。他也對民眾黨委員喊話，相信當初選民投給貴黨的時候，應該不是為了讓黨產回到國民黨或是他的附隨組織手裡，或是讓公務員的退休制度提早破產，拉大退職軍公教人員與現職人員或其他職業別之間的距離。「您們的任期明年二月就到了，還來得及在卸任之前，留下一些值得為大家稱道的作為」。

他認為，最直接的煞車當然是憲法法庭，也要呼籲公民社會，不要認為只有某一種方法是對的，其他都是錯的，大家既然觀察到的現象一致、目標也相同，就要小心不要因為意見上面的討論最終成了內部分裂，網內互打，得不償失；關鍵是不同情況就要用不同的煞車方式。

他說，若是用不當黨產來舉例，它現在是在法院審理，而不是行政執行的問題。如果法律一旦公布生效，法官就只能按新法判決。此時說行政機關「不執行」是沒有意義的，因此不副署反而是唯一可能阻止傷害的手段。再用憲法訴訟法癱瘓憲法法庭的問題來舉例，由於這個法已經副署公布，反而期待大法官能不依照新通過的法律，而是依據自身的憲法理解繼續運作，從這個角度，只說不副署，可能也是不足。

他說，用今天有可能會通過年金改革的中止來舉例，若要阻止反年改方案的實施，後續牽涉的權限不會只在行政院，主要會是考試院，給付的基礎會是退撫基金，不完全在行政院職權範圍內。所以如果只強調「不執行」而排除「不副署」，不僅等於放棄了一個本來可以使用的煞車，牽涉的也不會只有行政院。

他認為，目前只剩下第三條路徑，形成憲政慣例。行政院長必須將不副署列為因應選項之一，因為影響程度最小、卻較有可能形成憲政慣例的方式。不副署的決定，決定在行政院長一人，不會涉及行政體系的其他公務員，也不涉及其他諸如考試權、司法權的行使。相對的，行政院長憲法也明文賦予立法院倒閣權，不至於有所謂權力不受節制的情況。

日本早稻田大學國際經濟法博士後期研究傅馨儀指出，台灣史上，行政院長不副署法案狀況史無前例，確實風險極高，亟需凝聚全民及政治共識選擇較為安全。但當憲政這輛列車已經失速，變成一列「失速列車」時，都知道緊急煞車可能會造成劇烈的震盪，甚至會讓乘客感到害怕、不安。然而，這卻是列車長唯一能做的選擇。他不能眼睜睜看著車上所有乘客陷入即將危及生命的危險之中。儘管緊急煞車會帶來些微的震盪，但這正是列車長的職責所在。

【看原文連結】