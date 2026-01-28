民團將與賀陳旦開記者會批高鐵延伸宜蘭「包裝數據」...陳世凱反轟：賀陳旦部長任內有無美化數據？我想應該不會

高鐵延伸宜蘭案延燒，民團明日將與前交通部長賀陳旦召開記者會，質疑交通部排除北宜直鐵方案、美化高鐵延伸宜蘭評估內容。交通部長陳世凱今（28）日出席活動時受訪反擊，賀陳旦對部內運作與數據產製方式相當了解：「如果說現在的數據被美化，他在部長任內，數據有沒有被美化過？我想應該不會。」

對於交通部推動高鐵延伸宜蘭計畫，公民幫推、台鐵產業工會、宜蘭縣野鳥學會、守護宜蘭工作坊及高鐵延伸宜蘭監督聯盟等團體，預計明天與賀陳旦共同召開記者會，重申民間對「多元方案應納入比較」的期待。民團指出，鐵道局在規劃過程中刻意淡化北宜直鐵方案的可行性，反而傾向以高鐵延伸作為主要選項，相關數據與說明恐有過度包裝之虞，要求重新檢視決策基礎與專業判斷。

陳世凱今日上午出席高鐵左營基地「第二車輛檢修廠」上梁典禮，他接受媒體訪問表示，交通部在規劃與評估過程中，均依照專業與既有制度進行，相關數據並非臨時拼湊。

陳世凱直言，賀陳旦過去曾擔任交通部長，對部內運作與數據產製方式相當了解：「如果說現在的數據被美化，那他自己最清楚，他在部長任內，數據有沒有被美化過？我想應該不會。」

陳世凱強調，交通部願意面對各界討論，但相關公共建設仍需回到專業評估與整體交通發展的長期需求來檢視，後續也將持續與地方及社會溝通說明。

