民團廢憲訴法修法公投「連署破3萬」 ！自然人憑證申請一天逾8千張

民團「人民作主志工團」推動廢止《憲法訴訟法》修法的公投，呼籲民眾申請自然人憑證進行電子連署，昨天已經突破3萬人。據內政部統計，民國114年11月申請實體自然人憑證約5萬1970張，平均每日1732張，但12月1日的全國發卡數就高達8499張。

人民作主志工團所提廢止憲訴法的公投連署案，須於明年1月底前收集29萬份連署書，其餘有關廢止《公職人員選舉罷免法》修法的3個公投連署期限則至明年3月底，目前正積極呼籲民眾申請自然人憑證進行連署。

根據內政部憑證管理中心統計，截至12月1日，全國累積發卡數為1069萬5123張，今年11月申請實體自然人憑證約5萬1970張，平均一天1732張，但12月1日的發卡數就高達8499張，相較11月平均數而言，單日暴增逾6千張。

對於自然人憑證申請數量暴增，內政部表示，目前全國戶所庫存約5萬張，內政部庫存約5萬張，各戶所自然人憑證卡片量如低於安全存量，內政部卡管中心即會寄出最適批量，確保卡片供應順暢，以保障民眾申辦自然人憑證的權利。

