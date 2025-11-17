民團憂加味加熱菸成毒品滲透工具 籲全面禁止

（中央社記者許秩維台北17日電）國教盟青年部今天表示，電子煙與加熱菸是成癮物質入口，也可能成為毒品滲透的工具，呼籲政府全面禁止加味加熱菸，並補強師資訓練，提升教師與輔導人員辨識與應對能力。

國教行動聯盟青年部今年初公布「2025年台灣青少年最關心的十大議題」調查結果，「政府加強菸品與藥物使用警告」高居第2名。國教盟青年部今天舉行記者會，提到菸品使用現況，並呼籲政府從法規、教育、心理、跨部門合作等面向出發，守住青少年的健康防線。

廣告 廣告

國教盟青年部會後新聞稿指出，根據世界衛生組織估計，全球已逾1億人使用電子煙，其中13至15歲青少年逾1500萬人，加味與玩具化設計成為青少年入門主因；台灣雖禁止電子煙，近期卻開放14款加熱菸彈與4款加熱裝置，其中多款為加味產品，潛藏與電子煙相同的風險。

國教盟青年部媒體行銷長楊于萱認為，新興菸品的氾濫不僅是菸害，更是健康不平等的體現，缺乏心理支持與健康資源的青少年，最容易受到菸商行銷與同儕壓力影響，政府應主動塑造健康促進環境，減少販售點、監管線上廣告、推動心理健康教育。

國教盟青年部執行長李雨函表示，電子煙與加熱菸是成癮物質入口，也可能成為毒品滲透的工具，若只靠單一部門、僅聚焦在禁止與罰則，永遠追不上問題的變化，唯有整合資源、聯手回應，才能守住青少年的健康未來。

國教盟青年部提出5項訴求，呼籲政府全面禁止加味加熱菸及所有加味菸品；補強師資訓練與宣導，提升教師與輔導人員辨識與應對能力，協助學生建立對尼古丁與毒品危害的正確認知；加速通過菸害防制法修法草案，防止校園成為成癮破口；建立跨部會協作與資訊分級共享機制；中央應強化心理支持系統預防藥物濫用。（編輯：管中維）1141117