民團憂污染籲撤美稀土合作 泰政府稱技轉供應鏈發展

（中央社記者李宗憲曼谷30日專電）泰國民團今天赴美國大使館抗議，擔憂日前與美方簽署的稀土合作備忘錄將對環境造成傷害，且泰國可能成為美中奪取稀土的戰場，呼籲取消合作備忘錄。泰國政府表示，文件不具法律約束力，目的是技術轉移、供應鏈發展、增進關係。

泰國多個環境與人權組織組成的「非政府組織發展協調委員會」（NGO-COD）今天赴美國駐泰大使館抗議，要求取消泰美日前簽署有關開採稀土的合作備忘錄。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）26日與美方簽署關於「全球關鍵礦產供應鏈多元化和促進投資合作」備忘錄，內容包括協助泰國開採稀土和美方擁有優先投資權。

「非政府組織發展協調委員會」負責人坎功薩（Lertsak Kamkongsak）表示，緬甸開採礦產對泰國環境造成嚴重影響，污染嚴重，甚至影響食物鏈。他認為，不應繼續推進這項合作備忘錄，因為只會對泰國造成更大衝擊。

抗議團體擔憂，擁有絕美自然環境的安達曼海（Andaman Sea），可能會因開採關鍵礦產與稀土，變成污染嚴重的工業區。

參與抗議的泰國環境法基金會（EnLAW）主任蘇巴篷（Supaporn Malailoy）補充說，若美國希望透過與泰國和其他亞洲國家合作，削弱中國在全球關鍵礦產與稀土領域的影響力與壟斷地位，「那麼該合作諒解備忘錄將適得其反，朝著有害的方向發展」。

她憂心，合作協議可能增加來自緬甸或寮國進入泰國的關鍵稀土礦產，其中還包括非法跨境走私管道進入，這對泰國人的生命財產和環境生態系造成衝擊。

美國總統川普26日就貿易及關鍵礦產議題，分別與泰國、馬來西亞、柬埔寨領袖簽署協議。華府希望藉此應對貿易失衡問題，並在中國收緊稀土出口之際推動供應鏈多元化。

抗議團體強調，泰國本身對於開採關鍵礦產缺乏相關技術，尚未做好準備，也擔憂泰國可能成為美中奪取稀土的戰場。

針對外界對泰美簽訂稀土合作備忘錄的反對聲音，「民族報」（The Nation）29日報導，泰國副總理兼財政部長艾尼提（Ekniti Nitithanprapas）澄清說，該文件是一項不具法律約束力的協議，目的是技術轉移、供應鏈發展和投資合作。

艾尼提強調，該文件並未賦予任何一方任何專屬權利。

當被問及該諒解備忘錄是否與美泰兩國正在進行的關稅談判有關時，艾尼提回應表示，此舉是更廣泛外交與貿易夥伴關係的一部分，旨在強化雙邊關係，並為互惠貿易談判創造談判籌碼。（編輯：唐聲揚）1141030