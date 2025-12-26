民團憂「監管雲」侵害幼童隱私 衛福部：兒托法協商中

特別幫兩個大孩子請假，身為五寶父母的陳先生與陳太太，一早從新竹北上參與陳情，夫妻倆還有3個年幼的孩子，很擔心托嬰中心未來需強制上傳影像，孩子的隱私全都露。

家長陳太太質疑，「觀看的人、那些檢查的人，他們是否有拿過任何身心評鑑的資料報告？是否是身心安全的？沒有一個 100% 穩定安全的答案。」

民團指出，托嬰工作的日常照顧過程需換尿布更衣，涉及高度隱私。但依照衛福部目前規劃，將托嬰中心監視器影像上傳雲端異地備份的系統，相關隱私與資安風險未明，就怕外流或遭駭。

廣告 廣告

高雄托嬰協會理事長徐嘉璋指出，「不可能是穿著衣服洗澡，前後左右360度全部照得一清二楚，三點全露，然後要上雲端，上到哪裡去？沒有人告訴我。」

也有托嬰中心教保員認為，「對於托育人員來講，我的工作日常被放在畫面上被人家觀看，我覺得很不放心。」

民團強調，反對監管雲並非反對監督，支持兒虐者必須被嚴懲；但政府應說明清楚影像相關資安風險。

衛福部社家署長周道君回應，「這個雲端儲存，在條文裡面，並不會存在所謂任何人無條件去看雲端畫面這樣的事情。」

衛福部強調，《兒童托育服務法》協商中，將持續傾聽各界的意見，監視器的鏡頭位置和角度也會由地方和業者討論設置原則。