民團批竹縣社宅執行率「抱鴨蛋」 籲原文小5用地改「產業與社會住宅共構區」

新竹縣社宅推動聯盟近20人今天在縣府前陳情，籲請把原文小5用地改為產業與社會住宅共構區。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣社會住宅推動聯盟抨擊，全國已蓋好或正在蓋的社會住宅共有16萬多戶，然而新竹縣只佔了132戶且還沒完工，執行率根本是「抱鴨蛋」！趁著今天縣都委會要開會審查原文小5、後改為「特色產業專用區」的土地管制變更案，動員近20人集結陳情，籲請縣府改做「產業與社會住宅共構區」，使其運用更具公共利益，又兼顧產業發展。縣府產業發展處表示，他們會把民眾的陳情意見納案討論。

竹縣社宅推動聯盟發言人曾綉雅說，在竹北沒有月入10萬以上無法買房，沒有月入5萬以上也很難租到適合的房子，非常需要社會住宅，但是全國社宅已蓋好或正在蓋的16萬多戶中，新竹縣卻僅有132戶，還都沒有蓋好，執行率根本就是0。

原文小5用地是縣內最具公共潛力的公有基地之一，縣府變更為特色產業專用區後，基地朝大型商業量體跟商辦功能傾斜，他們認為公共土地應回歸公共使用，不應由商業主導，建議改用「產業與社會住宅共構用地」的模式開發，也就是3樓以下供產業使用，3樓以上的高樓層住宅規劃中有社宅。如此既滿足縣府原特色產業功能的規劃，可引入生活服務、文創空間、托育、長照、運動休閒、醫療附屬等多元機能，也實現了居住正義。

前述垂直複合式共構有4大優勢：首先兼顧了產業和公益，其次避免掉基地淪為大型商辦或百貨量體，可有效控制建築的使用強度。

第3個就是增列社會住宅為「容許使用」就能實現共構，不需大規模更改分區名稱，在政策和法規可行。最後就是能跟國家住都中心合建，大大降低縣府的財政負擔。

