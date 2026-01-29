民團批踐踏專業 邀交通部辯論

高鐵延伸宜蘭爭議不斷，前交通部長與民團舉辦記者會質疑交通部鐵道局美化數據刻意神話高鐵。交通部長陳世凱29日在立法院表示，數據提出均有所依據。（陳君瑋攝）

高鐵延伸宜蘭案爭議不斷，交通部前部長賀陳旦昨偕同多個民團，質疑鐵道局踐踏專業，灌水北宜直鐵數據，美化高鐵數字，喊話交通部公開辯論。交通部長陳世凱則回應，支持在工程技術可行、國家財政可負擔前提下，務實討論、推動高鐵延伸，鐵道局數據均有所依據，該方案也經過多次專業討論。

賀陳旦與民間團體舉辦記者會批評，交通部刻意排除北宜直鐵、美化高鐵數據，帶給宜蘭人錯誤想像，呼籲交通部以專業進行辯論，讓社會大眾清楚真相。

賀陳旦說明，鐵道局評估報告以直鐵繞過集水區的10年前繞彎方案，與高鐵方案比較造價、工期等，然兩者條件不同，這樣比較沒意義。

他也質疑，高鐵延伸宜蘭案可行性尚未經行政院核定，鐵道局就先執行綜合規畫，程序混亂，也沒有先跟地方溝通，僅「奉指示」，就以高鐵方案取代直鐵，專業被遺忘。

台北市交通局前局長濮大威說，北宜直鐵方案明顯被調高興建、營運成本，調低效益，做法非常卑鄙，欺負沒專業的行政院長跟交通部長，呼籲交通部出來面對專業挑戰。

陳世凱則指出，高鐵通車營運近20年，交通路網本就會隨發展逐步延伸，交通部對高鐵延伸議題的立場是務實討論並推動高鐵延伸。鐵道局所提出數據均有所依據，並經顧問公司專業評估，高鐵延伸宜蘭案，經過包含環評在內的多次專業討論，相關專業意見均已充分討論與納入考量，並非只有辯論形式。

鐵道局表示，北宜高鐵經專業工程技師、國外顧問等團隊審慎評估，並經規劃審議及環評審查階段相關權責機關及專家嚴謹審視程序，籲請各界本於專業基礎，進行理性且建設性的討論，並在相同假設條件與評估基準下，比較各項方案效益、成本與影響，提出具體且正確數據與論證，促進公共議題良性溝通。