民團批「助理費除罪化」讓貪污合法 藍營指為保護助理

近年許多民代捲入助理費涉貪爭議，國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法，在今天(5日)立法院會闖關一讀。多個民團與小黨在立法院外召開記者會，批評此修法讓助理費改為「民代統籌」、「免檢據核銷」是讓國家公帑淪為私人小金庫，更形同替民代貪污背書。國民黨團則說明這是讓助理不再成為特別費的共犯，能真正保護助理，籲外界勿扭曲。

目前朝野政黨均有政治人物捲入詐領助理費爭議，例如停職退出民眾黨的新竹市長高虹安、角逐高雄市長提名的民進黨立委林岱樺、民進黨立委林宜瑾、國民黨立委顏寬恒等。國民黨立委陳玉珍近日提出「立法院組織法」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修法，主張將助理費改為「民代統籌運用」且不必檢據核銷，遭質疑是為助理費「除罪化」，引發爭論。

相關修法在5日立法院會闖關一讀，公督盟、時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟等多個團體在立法院外召開記者會，批評「助理費除罪化」修法形同替民代貪污背書，並呼籲連署的立委應撤回惡法，否則將號召全民在2026年選舉下架所有支持「助理費除罪化」、圖利自身的挺貪政黨。

小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉表示，陳玉珍所提的相關修法不是改革，而是直接將貪污合法化，讓國會專業倒退20年。她進一步質疑該修法讓民代能自由運用助理費，如同擁有一個合法的小金庫，無法追查，基層助理的勞權也將大倒退，更讓立院被滲透的風險急遽升高，她呼籲提案的立委懸崖勒馬。她說：『(原音)這次的修法絕對會把人民的監督權拿走，甚至也把助理的勞權抹掉，貪污直接寫成合法，我們完全不能允許。所有支持這些國民黨的公民朋友請趕快打電話，因為我們繳的納稅錢不是你們這些委員的金庫。』

對於民團的批評，國民黨團總召傅崐萁受訪時表示，「助理費除罪化」是進步的法案，修法後能讓民代獲得實質補貼，「報多少薪資、領多少錢」，助理無須再回繳，不會再讓助理成為特別費的共犯，這是保護助理，他呼籲外界不要再三扭曲。

領銜提案的陳玉珍5日並未接聽電話，但她日前接受媒體聯訪時，曾表示此修法不是為特定政黨解套，而是社會的法制觀念必須建立，且修法過程並非她一個人說了算，必須尊重全體立委的意志，審查時可以充分討論。(編輯：陳文蔚)