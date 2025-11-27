民團抗議綠捷土地開發案 桃市府：持續蒐集意見

（中央社記者葉臻桃園27日電）綠捷農地守護聯盟等團體今天至桃園市政府前抗議，要求退回「桃園捷運綠線G12、G13和G14車站周邊土地開發案」；都發局表示，目前尚在都計審查階段，將持續蒐集在地居民意見。

桃園市政府今年9月進行「桃園捷運綠線G12、G13和G14車站周邊土地開發公開展覽作業」，開發規模從最初的674公頃縮減到347公頃，但仍有居民不滿大規模開發，今天至市府前陳情。

綠捷G12-G14農地守護聯盟、台灣反迫遷連線和台灣人權促進會上午在桃園市政府前抗議，要求退回「桃園捷運綠線G12、G13和G14車站周邊土地開發案」，最後遞交陳情書，由都市發展局都市計畫科長賴芳美代表接受。

台灣反迫遷連線成員田奇峰表示，此開發案是為了明年底綠捷通車而匆促推出，不僅扭曲TOD（大眾運輸導向型發展）、15分鐘城市等國際理念，更是假公共利益包裝的「農地煉金術」，希望巿府退回，重新檢討TOD與15分鐘城市的真正落實方式。

聯盟認為，都市發展不該以犧牲居民與土地生命史為代價，市府應以城鄉共存、新舊共榮的方式重新規劃都巿空間，保障及尊重在地原居民的生活型態及歷史。

都發局回應，綠捷G12蘆興埤站、G13南竹中正北站（河底）、G14蘆竹中正北站位於中正北路，是在南崁、大竹及藝文特區之間的農業區，未來必須透過都市計畫區段徵收手段開發。

都發局表示，全案已完成公展、公開說明會，目前尚在都計審查階段，審定後還有區段徵收計畫審議，後續將持續蒐集在地居民意見，各公民、團體可以書面方式向桃園市政府、桃園區公所或蘆竹區公所提出意見。（編輯：李淑華）1141127