民團指協和土壤整治形同四接開發 基市近期審查

（中央社記者王朝鈺基隆20日電）民團指台電提出草率版的協和電廠土壤整治計畫，已是四接「先拆後建」實質開發。市府今天表示，環境部函文明確指出移除地上機組設施，有降低污染危害的效益，推動小組近期將開會審查計畫。

守護外木山行動小組召集人王醒之說，基隆市政府公告協和電廠為土壤污染控制場址後，台電應依法停止開發，台電不但未道歉，還提出「土壤整治草率版」蒙混，希望市府先同意拆除煙囪、已除役的1、2號機組與部分辦公室，但這已是台電協和電廠更新改建計畫（四接）「先拆後建」的實質開發計畫。

基隆市環保局長馬仲豪下午在記者會表示，環境部環境管理署在去年6月12日，會同基隆市環保局針對協和電廠土壤及地下水的污染查證，報告顯示，協和電廠1、2號機組的土壤總石油碳氫化合物濃度，超過管制標準42.4倍，污染事實明確，且屬於嚴重污染。

馬仲豪說，為釐清法律適用疑義，環保局向環境部確認法規與應變程序，市府已收到環境部函文，明確指出鑒於歷經多年總石油碳氫化合物濃度仍偏高，污染源可能來自已停止運作的1、2號機組，極有進一步擴散之虞，認為移除地上機組設施有降低污染危害的效益。

馬仲豪說，協和電廠在去年10月提送應變必要措施計畫，提及對污染風險的判斷，目的為儘速控制污染造成的危害。近期將由市府各局處委員，與府外具相關專業的委員，依法組成「土壤及地下水污染場址改善推動小組」，審查應變必要措施等計畫。

馬仲豪說，待審查過後，協和電廠將再提出土壤污染整治計畫，交由改善推動小組審查，土壤經整治完成，且經科學驗證符合管制標準規定後，公告解除整治場址的管制，儘速還給市民乾淨的土地。（編輯：張銘坤）1150120