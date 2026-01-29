民團指高鐵延伸宜蘭案美化數據 交通部：一定經得起考驗

高鐵延伸宜蘭案，根據鐵道局的最新估算，南港到宜蘭新站建設建設經費3521.8億元，而過去規劃的北宜直鐵建設經費是2220億元。不過前交通部長賀陳旦與多個民間團體質疑，這一路走來高鐵建設經費下修，而直鐵經費卻上揚，是在刻意排除直鐵。

前交通部長賀陳旦指出，「去（2025）年4月到10月台鐵的成本增加了860億元，而同一個時期高鐵的數字反而是減少了126億元，我不知道這個事情經過30年評估以後，這2條線突然間有這麼一個戲劇化的差別。」

廣告 廣告

前宜蘭縣建設局局長林旺根認為，「高鐵最大的問題就是到宜蘭只設一個站，直鐵接到台鐵，宜蘭台鐵從頭城到蘇花有12個站，我們其實是可以便捷地通達。」

林旺根指出，就宜蘭在地而言，高鐵最大問題是只有單點站，雖新設宜蘭站在縣議會對面算是市中心，但要轉乘到頭城蘇澳等地甚至要再前往花東都不便利；台鐵產業工會也指出，若棄直鐵選高鐵，將使得雙鐵「雙輸」，目前評估的數據都是過度美化。

交通部長陳世凱回應，「數據一定經得起考驗，我們鐵道局都有很專業的團隊在做評估，我想這個專業上面的討論已經相當的多，不一定是用辯論的方式。」

對於民團提出辯論，交通部回應，高鐵延伸宜蘭已經有很多專業討論；鐵道局也回應，所有的數據都經過專業顧問公司評估，包括交通、土木等共有68名技師參與過程。