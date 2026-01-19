民團控三接工程泥埋珊瑚近六成死亡 雙方協議1/21實地現勘

藻礁公投推動聯盟與民眾黨立委陳昭姿、國民黨立委羅智強共同召開記者會，指中油第三座液化天然氣接收站（三接）工程引發的漂砂、淤泥埋覆藻礁礁體，導致一級保育類「柴山多杯孔珊瑚」被泥埋嚴重，其中G1區疑似死亡與確定死亡將近六成。中油回應，當地海流狀況本就持續變動，積沙問題是長期的氣候因素，淤泥與三接工程無直接關聯。最終雙方協議於1月21日共同至現場勘查。

漂砂與軟泥覆蓋藻礁 環團憂當地珊瑚生態浩劫

藻礁公投推動聯盟等民團在2025年針對三接港灣工程進行六次環境調查。聯盟召集人潘忠政15日在記者會上，展示民團自主採集的資料與照片，指出三接建港工程改變海流方向，以及沉箱工程對海底的擾動導致大量軟泥與漂砂覆蓋棲地，使造礁主力的殼狀珊瑚藻覆蓋率大幅縮減、非造礁的大型藻類肆意著生，柴山多杯孔珊瑚面臨浩劫危機。

根據民團報告，大潭藻礁G1區的柴山多杯孔珊瑚有高達58.5％（61株）從存活變成死亡或蹤跡難尋，尚存僅14.4％（15株）；G2區死亡或蹤跡難尋有32％（40株），存活的僅有17％（21株）。潘忠政失望表示，「中油過去說這個地方因為三接蓋了之後，生態越來越好，這種天大的謊言，其實小學生都可以辨識出來。」

報告也指出，因為三接建港改變海流造成突堤效應，退潮時出現的大面積沙洲連年擴大。除漂砂之外，埋覆在礁體上的淤泥來自沉箱置放擾動海床表層的灰色軟泥層，尤其G2區泥埋特別嚴重。岸邊經常有藻礁體被浪打上岸，疑似也是沉箱工程破壞所致。

藻礁公投推動聯盟呼籲，海岸藻礁生態系正在崩毀，主管機關與中油應成立緊急應變小組，儘速補救。藻礁行政訴訟義務律師張譽尹指出，經濟部應依《環評法》第18條命令中油提出環境影響報告書、環境部則應命中油提出因應對策，若證實有直接影響，最後中油可能面臨停工，甚至評估遷址的後果。

對於中油已在本月初展開三接二期的環評程序，聯盟也要求在爭議釐清之前不應繼續開發。最後，雙方同意於1月21日共同至現場會勘。

中油：漂砂屬環境常態性變動

面對民團提出的擔憂與質疑，中油環保處副處長黃志堅也秀出資料，表示藻礁區的淤泥和三接工程「無直接關係」。按照施工程序，會先在海床鋪設一層襯墊，再堆放石塊，才會放上沉箱。至於積沙問題，G1區在2017年未動工時已經歷過全面覆沙，且中油2025年5月調查漂砂變多，但12月藻礁又露出。他強調，當地本來就會受到東北季風等季節影響，「沙來沙往」，長期處於變動狀態。

黃志堅指出，「當地珊瑚狀況與過去無顯著差異，潮間帶魚類魚種也無明顯變化，整體生態多樣性算穩定」。他比較G1區柴山多杯孔珊瑚從2022年至2025年第四季的數量，分別為48、42、47、48株。雖然部分珊瑚有白化或脫落的現象，但仍需持續觀察。

記者會列席的主管機關有環境部、海保署、桃園市環保局，針對淤泥與三接工程有無關聯性，皆表示應由專業人士審慎評估。

海大調查：生物有季節性的沙埋 珊瑚損傷會恢復

中油委託海洋大學對三接觀塘海域的狀況進行調查。計畫主持人海大副校長、水產養殖學系特聘教授冉繁華指出，確實有殼狀珊瑚藻覆蓋率逐年下降、非造礁藻類逐年成長的情形，且不僅出現在大潭施工區（G1、G2），對照組觀新藻礁區、白玉藻礁區都有發生。

冉繁華補充，藻類消長是否受到三接工程影響還需要觀察，因為氣候變遷海溫上升，全球各地都有發生非造礁藻類增加、造礁藻減少的情況，台灣的東北角、屏東海域也都有出現這樣的現象。

至於當地到底有沒有沙埋問題，冉繁華表示，因為過去沒有調查基線，當地潮汐變動較大，不可能在兩年之內確認沙埋或淤泥是否變嚴重。

冉繁華強調，海大追蹤發現柴山多杯孔珊瑚有季節性的沙埋事實，沙子退去之後珊瑚也確實有組織損傷，但不是白化死亡，後續追蹤也發現損傷會恢復，柴山多杯孔珊瑚不是「碰到就會死掉」。