民團控市府趁淡水斷水之亂砍樹 新北景觀處：依法從嚴裁罰

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水公七公園護樹案延燒，台灣樹人會、淡水公七公園自救會與議員黃淑君今(23日)召開記者會怒批，新北市府趁淡水斷水之亂跨界砍樹事件，綠美化環境景觀處包庇警方違法，盼市府能夠依法究責。對此，景觀處回應，已啟動調查並將依樹木保護自治條例，從嚴審認相關事證，違規者最高可處5萬元罰鍰。

淡水公七公園自救會長林彥廷指出，11月30日警方趁淡水斷水、週日帶頭違法濫砍數十棵樹木，自救會與樹團要求市府依法究責，包括裁罰、索賠、勒令停工、撤銷許可或移送法辦。他痛批景觀處與警方會勘後說法「睜眼說瞎話」，否認現場有喬木，卻與事實不符。自救會握有空拍、近照、監視器縮時影像等完整證據，清楚記錄樹木原貌及怪手挖掘推倒過程。

林彥廷表示，已於12月15日函文市長室、副市長室及多個市府局處，並請廉政署與市府政風單位徹查是否涉及不法。除違法砍樹外，也疑涉越界施工、填平窪地、改變水流與滯洪功能，恐違反原核定計畫、建管法令、水土保持法、水利法、國有財產法，甚至涉及刑事毀損罪嫌。此外，樹委會會議紀錄輕描淡寫，未回應究責與利益迴避訴求。

台灣樹人會秘書長潘翰疆也說，新北市危木處理流程及樹木移除申請流程(珍貴樹木除外)，至少應列明多個樹團聯名反對「新北市樹木移除申請流程」改「妥處置」形同「自行砍樹就地合法」、主張兩流程皆應有「核可」把關。至少未來新北市各區公所濫行砍樹時，要留下樹團有在樹委會反對該兩流程的歷史記錄。

黃淑君表示，無止盡的開發與砍伐，恐讓城市步上「復活島最後一棵樹倒下」的覆轍。她痛批，近年砍伐數百甚至上千棵樹，裁罰金額卻僅數十萬元，與實際破壞程度嚴重不成比例，顯示保護態度消極。

景觀處回應，日前會同警察局淡水分局、施工廠商、淡水區公所等相關單位辦理會勘，查現場雖未有樹頭及喬木存在直接證據，根據現地航照影像明顯有植被分布且不排除喬木存在，要求分局及施工廠商提供施工前中後照片等資料以供比對。後續綜合施工團隊陳述，並從嚴審視相關資料後，將依樹木保護自治條例規範處3千元以上5萬元以下罰鍰。

台灣樹人會、淡水公七公園自救會與議員黃淑君今召開記者會怒批，新北市府11月30日趁淡水斷水之亂跨界砍樹，綠美化環境景觀處包庇警方違法。(記者羅國嘉攝)

