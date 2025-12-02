民團推公投首會民進黨 開放合作不分黨派 結果共同承擔

民團推公投首會民進黨，強調合作不分黨派，採開放態度 。曾薏蘋攝

民團「人民作主志工團」今年7月提出4項公投案，今天團體首度拜會民進黨中央；被問到民進黨是否提供相關協助？領銜人之一、志工團團長陳天壽表示，他們態度是採取開放式，不分黨派，只要認同這四個公投的台灣人，都歡迎參與。領銜人之一趙偉程強調，若用此制度決定，對於結果如何，「我們共同承擔」。

「人民作主志工團」今與民進黨會面，經過1小時會談後，領銜人趙偉程受訪指出，很感謝綠營有誠意的想要了解4個公投案的進度，甚至主動提出可以幫忙，不過他強調，這是公民行動，所以不會具體提出任何請求。

趙偉程說，志工團今向綠營說明整個公投連署過程中所面對的困難，還有各公投案的期限，例如《憲訴法》的公投案已經進行4個月，目前只剩下2個月，但狀況不是那麼理想。今天負責的綠營年輕幕僚都很認真聆聽，現在志工團的成員年紀偏大，看到年輕人投入社會運動，覺得很欣慰。

被問到民進黨有無提出實質支援方案，陳天壽說，雙方還沒就進一步合作進行討論，任何黨派只要認同公投，志工團都採開放式態度。

趙偉程說，他也向綠營幕僚反映，4個公投案中，有3個僅開放使用電子連署，所以希望現階段以推廣電子連署為優先；其實電子連署並沒有想像中的困難，事實上只需要2分鐘就可以完成4個公投案的連署，甚至有人說，有幾個戶政機關的自然人憑證都被辦光，可以到別的戶政機關辦理。

由於近期社群上討論公投的熱度有逐漸升溫，趙表示，連署書確實有快速成長，目前已超過3萬份，雖然距離門檻還有26萬，但會繼續努力。要感謝年輕人及台灣人民支持，有些資訊也是透過台灣人民反饋給我們才知道，例如以志工為主的實體連署站，有志工團的連署內容及方式，當發現有些年輕人提供的連署案方式更直觀、更快速，也就採用年輕人連署頁面。

至於雙方有沒有約定下次會面時間？趙偉程說，目前還沒有。

