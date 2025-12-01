民團推「廢止憲訴法」公投連署 徐國勇提醒：恐無法綁大選
立法院會11月三讀通過修正公投法第23條條文，恢復公投綁大選，而民團近日發起廢止憲訴法等多項公投，預計將與民進黨會商。民進黨秘書長徐國勇表示，不排除讓民眾了解，該案公投可能無法綁大選。他也痛批，國民黨的「公投綁大選」是隨時能公投、隨時都在投票，這樣對台灣社會有益嗎？
民進黨中國部今舉行「和平繁榮．民主永續2026新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，對於民進黨對廢止憲訴法公投態度、如何協助電子連署，以及公投是否能改善立法院朝小野大的問題。徐國勇表示，2018年公投綁大選已造成亂象，讓人民不知道怎麼投票，造成一邊開票一邊投票，人民看到初步開票結果再去投票，也不清楚是否影響投票意向，因此民進黨認為公投綁大選不適當，而既然立法院通過公投綁大選，相信國民黨一定會去綁相關的大選。
徐國勇指出，另一方面，國民黨又讓大法官實質無法運作，使國家憲政體制遭受極大危機，都是來自立法院的不當與違憲作為，對於民進黨是否會提出公投題目，目前正在審慎考慮、審慎以對。
徐國勇說，至於民團所提廢止憲訴法公投，如果現在成案，按照國民黨所通過的公投綁大選的法律，目前已在連署中的公投提案「綁不到大選」，因為有一定時間限制，時程過了就無法綁大選，必須在大選前先投一次公投，而民團原本希望與大選一起投，但國民黨又改了公投綁大選相關時程，讓「這項公投無從綁大選」。
針對否會與民團會，徐國勇透露，我們都不排除，如果有共同目標都可共同努力，不排處讓民眾了解，現在進行的公投連署可能無法綁大選。徐質疑，未來每次有人提出公投，台灣隨時都在投票，或許大選過後又有人提出公投、成案3個月後又要投票。
徐國勇強調，當初規劃「每2年投票一次」，就是避免過度投票造成憲政與社會秩序亂象，換句話說，國民黨推的公投綁大選，並非單純綁大選，而是隨時可以公投，造成「以後隨時都在投票」，這樣對台灣社會有意義嗎？如果有機會，不排除來談，如果真的要綁大選，也要跟大選一起來投票才有意義。
徐國勇說，所以憲訴法可能就無法綁大選了，因為等它成案後，按照法律規定，必須在大選之前就投票，這樣就會產生另外一個問題出來。這些都要從長計議、審慎以對，對每件事都要看整個時程、要去了解。
至於連署，徐國勇認為，現在可以電子連署也許會更方便，但大家再去思考一下時程，民進黨不排除如何真正讓公投跟其他大選在一起，其他的大家可以處理、協商，應該立法院要解決，也應該讓大法官去解釋相關問題，這才是重點，大家如果從整個政策、國家憲政體制來看，應該好好考慮這些問題。
其他人也在看
王義川喊「台灣國」有驚人內幕？郭正亮：他感到人間悲涼
綠委王義川日前自稱台灣國立委，引起外界爭議，外傳王擬參選桃園市長選舉，因此有人此舉應與競選策略有關。對此，前立委郭正亮表示，王義川想選桃園市，但民進黨沒有這麼笨，也知道王義川負面新聞很多，又屬於正國會派系，因此桃園市不會給王義川選，王義川自己也知道，所以感到人間悲涼。中天新聞網 ・ 1 天前
江啟臣民調大贏何欣純18.9％？他爆仍有隱憂
[NOWnews今日新聞]《匯流新聞網》昨（30）日公布最新民調結果，2026台中市長選舉藍綠對決態勢中，國民黨立委、立法院副院長江啟臣以43.9％支持度領先民進黨立委何欣純的25.0％，雙方差距達1...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
他們當年跑去支持李全教！林俊憲：賴清德怎麼放心台南交給陳亭妃郭信良
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨台南立委林俊憲、陳亭妃表態爭取2026黨內提名參選台南市長，林俊憲近日受訪砲火全開，不但重提當年台南市議長選舉跑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
喊「接棒陳其邁」！邱議瑩首場造勢 蘇貞昌、陳水扁讚聲
民進黨高雄市長初選戰火四起！立委邱議瑩昨舉辦首場大型造勢，喊話「準備好接棒陳其邁」，邀蘇貞昌、陳水扁力挺，現場喊出突破4萬人。最新民調更顯示，邱議瑩領先其他3位同黨對手，支持度更是國民黨柯志恩的2倍之多，引發國民黨質疑「民調數字加錯」，民調單位隨後澄清尚有其他分類數據。面對民調領先，邱議瑩強調要持續努力，奮力向前衝！TVBS新聞網 ・ 20 小時前
麥玉珍糗了！想選台中市長遭自家人打臉 吳靜怡怒問黃國昌這1事
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會先前定案，由綠委何欣純角逐2026年台中市長選舉，而國民黨方面則有立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔表態要爭取提名；不過，民眾黨不分區立委麥玉珍昨（29）天也表態，若有機會願爭取代表黨參選下屆台中市長，但今（30）日白營台中市黨部回應卻是「台中沒有適合的市長參選人」。對此，政治評論員吳靜怡則在臉書問，民眾黨主席黃國昌都可以選新北市市長，麥玉珍為什麼不能高喊選台中市市長？民視 ・ 1 天前
看好賴清德2026翻轉藍綠版圖！陳水扁讚：最會打破魔咒的總統
距離2026地方選舉僅剩不到一年，各政黨布局逐漸明朗。對此，前總統陳水扁認為，現任總統賴清德有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，因為賴清德是「最會打破魔咒的總統」，而他也直呼「我的第六感很準」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
扁：賴有望2026翻轉藍綠版圖
國民黨在2018與2022兩次地方選舉都斬獲佳績，今年又以「32：0」完封大罷免，藍營支持者期待2026九合一大選繼續保持領先，走向2028重新執政，不過黨內高層卻坦言，其實不然，「鄭麗文麻煩大了。」前總統陳水扁則認為，賴清德是「最會打破魔咒的總統」，有望在2026年地方選舉翻轉藍綠版圖，他強調「我第六感很準」。中時新聞網 ・ 11 小時前
左楠議員之爭 綠新秀挑戰藍軍
民國115年九合一大選逼近，高市議員第4選區（左營楠梓）應選9席，藍營現任5席、無黨籍1席拚連任；綠營除現任2席求保底，1席轉立委空缺要補，另6位選將角逐提名，初選共8人搶4席提名，競爭激烈；地方人士分析，左楠區移入不少年輕人口，綠營又以年輕世代出擊，讓藍營穩固優勢備受挑戰。中時新聞網 ・ 11 小時前
蘇貞昌出席邱議瑩造勢壓軸助講：高雄被國民黨拿走 民進黨要包起來
民進黨高雄市長初選白熱化，立委林岱樺造勢活動沒「大咖」站台，邱議瑩首場大型造勢會則強調跨派系相挺，宣稱湧入5萬名支持者，...聯合新聞網 ・ 8 小時前
不敵「金門曉姐姐」？民眾黨發言人李有宜閃電退黨！
民眾黨發言人李有宜30日上午突然宣布請辭黨內職務並退黨，引發外界關注。李有宜在臉書發文表示，將全力專注博士班學業，期待早日學成畢業後重返政壇服務。此舉被外界解讀可能與2026年新北市第四選區市議員選舉布局有關，支持者紛紛留言表達惋惜。中天新聞網 ・ 1 天前
「時力」現身高市議員選戰！黃晧芸︰評估選左楠
時代力量主席王婉諭與決策委員周偉航，昨晚在高雄舉辦宣講會、吸引滿場聽眾!時力高雄黨部主任黃晧芸當場宣告，評估投入下屆左營楠梓區議員選戰。來自嘉義的黃晧芸今年33歲、政治大學法律系畢業，因攻讀研究所而與港都結下深刻緣分，曾是前高市議員林于凱團隊，目前擔綱時力高市黨部主任。自由時報 ・ 1 天前
陳以信、謝龍介誰選台南市長？ 鄭麗文給出提名時間點
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導九合一大選倒數364天，國民黨前立委、海外部前主任陳以信10月24日宣布投入黨內台南市長初選，將與兼任台南市黨部主委的立委謝龍介正面對決。對此，國民黨主席鄭麗文今（29）日參加台南市黨部黨慶時表示，包含台南、高雄在內的艱困選區，期盼在今（2025）年底前完成提名，讓參選人可以提早展開布局。今早10時，鄭麗文在中華人權協會理事長高思博、台南市黨部主委謝龍介、前立委陳以信、台南市議員林燕祝等人的陪同下，前往台南市勞工育樂中心，出席國民黨台南市黨部黨慶活動，並於行前短暫接受媒體聯訪。針對台南市長初選是否先進行協調，鄭麗文受訪時指出，國民黨在上個星期的中常會（11月26日）已經正式通過縣市長提名的特別辦法，第一波提名會希望現任縣市長都能順利連任，因為他們的政績都非常優越，也受到市民縣民的高度支持，所以包括基隆市、台北市、桃園市、南投縣、苗栗縣現任的縣市長，黨都會優先提名。關於艱困選區台南市、高雄市部分，鄭麗文說，上次已有黨內同志代表黨參選，有很好的成績，過去這3、4年來也一直在地方深耕經營，這也是黨會優先考慮的。至於有不同的同志也表達參選意願方面，鄭麗文則強調，國民黨會根據提名辦法，開始進行協調，因此第二波艱困選區的提名，也希望能在今年底之前完成，讓大家提早布局展開選戰，也因從今天開始到明年投票，剛好是一年的時間（編按：364天）。原文出處：快新聞／陳以信、謝龍介誰選台南市長？ 鄭麗文給出提名時間點 更多民視新聞報導迎戰陳以信？KMT台南初選山雨欲來 謝龍介稱：我準備跟賴清德對決忘記陳以信？陳亭妃發布形象影片 謝龍介：我最終對手是賴總統拚初選! 陳亭妃釋第2支競選影片 林俊憲同場端政策牛肉民視影音 ・ 1 天前
Newtalk新聞流量政治學營隊壓軸出場 李明璇自嘲：有吸引網軍出征的體質
[Newtalk新聞] Newtalk新聞第二屆【流量政治學：短影音新勢力養成營】今(30)日於高雄商旅進行第二天課程，國民黨前美女發言人李明璇擔任壓軸場講師，一出場即受到同學們歡迎，外型亮麗的她，雖然已經是一個孩子的媽，但和年輕人之間沒有距離，以「形象打造與數位敘事:從幕後策略到公共說服」為題，輕鬆閒聊自己經營社群與參與選舉的甘苦談。今年營隊在進行小組競賽分組討論及成果發表，並由Newtalk新聞董事長杜耀仁親自頒獎後圓滿落幕。 李明璇在2018年10月30日，主持中國國民黨高雄市長候選人韓國瑜在台北市舉辦的「北漂青年座談會」一砲而紅，韓國瑜當選後，以25歲之齡出任高雄市政府有史以來最年輕的市政顧問。2021年9月26日，以全國第一高票連任國民黨全國黨代表，11月8日出任中國國民黨發言人。 2023年2月，李明璇表態有意投入2024年立法委員選舉，包括板橋東區、板橋西區或其他艱困選區，但老將林國春登記參選，她宣布不投入板橋西區立委初選，並向黨中央請纓到艱難選區參選，5月3日接受國民黨徵召參選高雄市第八選舉區(前鎮、小港、旗津)立法委員，以正向積極的形象掃街，最後雖不敵民進黨尋求連任的新頭殼 ・ 21 小時前
民進黨高雄市長初選白熱化! 4選將鴨子划水
南部中心／綜合報導民進黨高雄市長初選選戰進入白熱化，四位戰將卯足全力，趁假日深入基層拉近民眾距離，賴瑞隆和許智傑深入基層爭取選民支持，邱議瑩和林岱樺兩名女將則是不約同舉辦造勢晚會，場面盛大，一起來看看四位參選人今天的情況。民視 ・ 19 小時前
【全球大頭條】宏國大選！兩大候選人喊復交台 彭博：台灣有望罕勝北京｜#鏡新聞
宏都拉斯即將在當地時間11/30迎來總統大選，我們畫面上看到宏都拉斯的各位國民，都已經出門投票。而根據彭博撰文報導，「台灣」竟然意外的成為這場選戰的焦點，因為目前民調領先的兩大候選人：反對黨國家黨的候選人阿斯夫拉，以及中間右派反對黨自由黨的納斯拉亞，都已經喊出當選之後，要和台灣復交的口號，被彭博形容是台灣對北京罕見的「外交逆轉勝」。而除此之外，美國總統川普，也是影響這場選舉的關鍵之一，因為他不只在先前表態，力挺反對黨國家黨的候選人阿斯夫拉，還說如果他沒有當選的話，美國就不會再金援宏都拉斯。鏡新聞 ・ 6 小時前
麥玉珍參選台中市長？她曝如果「老三不能選」、揭開民眾黨「假藍白合」
民眾黨立委麥玉珍昨日受訪時鬆口「若有機會將爭取參選台中市長，就看民眾黨的安排」。民眾黨主席黃國昌今（30）日受訪表示，「對於任何縣市長提名與徵召，黨中央會用最謹慎的態度，麥玉珍的事情我也是現在才聽到，但我們內部都會加以審慎評估。」政治評論員吳靜怡則說，黃國昌都可以選新北市市長，麥玉珍為什麼不能高喊選台中市市長？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
執政縣市長人選難產 藍營焦慮
盤點國民黨明年地方選情，在宜蘭縣、新竹縣、彰化縣及嘉義市雖有執政優勢，不過明年選舉縣市長人選遲未明朗，藍營基層爆發高度焦慮，憂心被早已蹲穩馬步的綠營捷足先登，讓國民黨好不容易奪下的艱困選區或長期執政的江山拱手讓人，也失去地方包圍中央的基礎。中時新聞網 ・ 11 小時前
蔣萬安2026幫忙白營議員站台？戴錫欽表態了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導朝野政黨現皆積極布局2026年11月28日登場的九合一大選，而在國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌會面後，藍白合作也成為各界高度關注的議題；不過，台北市長蔣萬安先前赴議會備詢，就被無黨籍議員徐立信問是否會幫忙白營站台一事，也受到外界關切。對此，國民黨台北市黨部主委、台北市議會議長戴錫欽今（30）日下午則表態了！戴錫欽今日下午參加台北黨慶活動前，接受媒體聯訪；就台北市選舉的藍白合作進度，戴錫欽坦言，在鄭黃會後藍白合大框架非常明確，雖選舉難免有競爭，但至少過去藍白在立法院合作，或明年的地方選舉，相信在市長部分非常希望民眾黨支持蔣萬安連任。另，戴錫欽也說，過去這段時間以來，台北市議會藍白議會黨團都密切合作，雖然不是百分百支持國民黨，但大家都有良性溝通與合作默契，「希望國民黨、民眾黨、所有友黨席次極大化；國民黨上次選舉當選31席，剛好單獨過半，這次也會以單獨過半為目標做為提名策略，不會過度膨脹、自我限縮」。針對2026年台北市長議員布局方面，戴錫欽表示，現在會等黨中央公告地方議員提名辦法後，根據黨中央提名辦法，再根據公告台北市實際狀況公告，讓所有提名的新人有所依循。台北市長蔣萬安（中）。（圖／民視新聞資料照）此外，面對蔣萬安是否會幫忙白營的人站台，戴錫欽則表示，如果民眾黨決定願意支持蔣萬安連任，當然樂見其成也非常感謝；若民眾黨在議員輔選有需要站台，蔣萬安也要慎重考慮幫民眾黨的盟友站台。戴錫欽宣稱，不論市黨部還是蔣萬安的態度都是一樣，只要過去這段期間與國民黨、台北市政府相關政策都能充分支持配合，對於輔選會從寬考量，但是站台這件事情也要尊重國民黨提名的議員們意見。最後，就近期民進黨台北市議員洪健益掛上「投給蔣萬安就是投給鄭麗文」，戴錫欽僅回，每個政黨的政治人物都是獨立個體，當然政黨是以理念相同為結合的目標，但即便同樣政黨的從政同志，對不同議題恐怕都會有不同的論述，只要在法律允許範圍內，皆充分尊重議員的訴求，「但是相信萬安市長過去3年多在台北市長的表現有目共睹」。原文出處：快新聞／蔣萬安2026幫忙白營站台？戴錫欽表態了 更多民視新聞報導到底怎麼說的？麥玉珍驚吐想選台中市長 現場畫面還原台中藍白女力戰火一觸即發？麥玉珍喊要參選 楊瓊瓔回應了陳致中、邱志偉震撼表態！力挺「這人」選高雄市長 理由全說了民視影音 ・ 1 天前
宏都拉斯總統大選三強鼎立 2候選人「挺與台復交」｜#鏡新聞
2023年與我國斷交的宏都拉斯，正在進行總統大選，3位主要候選人中，除了現任總統所屬政黨推派的候選人外，另外兩人都支持「和台灣恢復建交」，其中反對黨的候選人阿斯夫拉，更獲得美國總統川普表態支持，甚至揚言他落選的話，美國將減少宏國的援助。看得出這場大選，對美國和台灣來說都是焦點！鏡新聞 ・ 2 小時前
選新北機率不高？ 黃國昌：輪不到民進黨說三道四
2026新北市長選戰，民眾黨主席黃國昌日前表態有意參選，引發政壇關注。然而，外傳民進黨內部評估認為黃國昌最終參選新北市長的機率不高，對此黃國昌明確回應，民眾黨的縣市長提名徵召作業「輪不到民進黨說三道四」。TVBS新聞網 ・ 22 小時前