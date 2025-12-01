民團推「廢止憲訴法」公投連署 徐國勇提醒：恐無法綁大選

民進黨今舉行「和平繁榮‧民主永續－2026新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會。（民進黨提供）

立法院會11月三讀通過修正公投法第23條條文，恢復公投綁大選，而民團近日發起廢止憲訴法等多項公投，預計將與民進黨會商。民進黨秘書長徐國勇表示，不排除讓民眾了解，該案公投可能無法綁大選。他也痛批，國民黨的「公投綁大選」是隨時能公投、隨時都在投票，這樣對台灣社會有益嗎？

民進黨中國部今舉行「和平繁榮．民主永續2026新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，對於民進黨對廢止憲訴法公投態度、如何協助電子連署，以及公投是否能改善立法院朝小野大的問題。徐國勇表示，2018年公投綁大選已造成亂象，讓人民不知道怎麼投票，造成一邊開票一邊投票，人民看到初步開票結果再去投票，也不清楚是否影響投票意向，因此民進黨認為公投綁大選不適當，而既然立法院通過公投綁大選，相信國民黨一定會去綁相關的大選。

廣告 廣告

徐國勇指出，另一方面，國民黨又讓大法官實質無法運作，使國家憲政體制遭受極大危機，都是來自立法院的不當與違憲作為，對於民進黨是否會提出公投題目，目前正在審慎考慮、審慎以對。

徐國勇說，至於民團所提廢止憲訴法公投，如果現在成案，按照國民黨所通過的公投綁大選的法律，目前已在連署中的公投提案「綁不到大選」，因為有一定時間限制，時程過了就無法綁大選，必須在大選前先投一次公投，而民團原本希望與大選一起投，但國民黨又改了公投綁大選相關時程，讓「這項公投無從綁大選」。

針對否會與民團會，徐國勇透露，我們都不排除，如果有共同目標都可共同努力，不排處讓民眾了解，現在進行的公投連署可能無法綁大選。徐質疑，未來每次有人提出公投，台灣隨時都在投票，或許大選過後又有人提出公投、成案3個月後又要投票。

徐國勇強調，當初規劃「每2年投票一次」，就是避免過度投票造成憲政與社會秩序亂象，換句話說，國民黨推的公投綁大選，並非單純綁大選，而是隨時可以公投，造成「以後隨時都在投票」，這樣對台灣社會有意義嗎？如果有機會，不排除來談，如果真的要綁大選，也要跟大選一起來投票才有意義。

徐國勇說，所以憲訴法可能就無法綁大選了，因為等它成案後，按照法律規定，必須在大選之前就投票，這樣就會產生另外一個問題出來。這些都要從長計議、審慎以對，對每件事都要看整個時程、要去了解。

至於連署，徐國勇認為，現在可以電子連署也許會更方便，但大家再去思考一下時程，民進黨不排除如何真正讓公投跟其他大選在一起，其他的大家可以處理、協商，應該立法院要解決，也應該讓大法官去解釋相關問題，這才是重點，大家如果從整個政策、國家憲政體制來看，應該好好考慮這些問題。

【看原文連結】