民團提五大交通改革訴求 車速分流、重塑駕駛文化

桃園市人本交通推動協會今天(9日)偕同超過10個民間團體及跨黨派立委在立法院召開記者會，肯定交通部調整考照制度等交通改革，並提出五大訴求，呼籲儘速重塑駕駛文化，以保障所有用路人的生命安全。

以桃園市人本交通推動協會為首、超過10個關注交通議題的民間團體今天齊聚立法院發表聯合聲明，民進黨立委林月琴、民眾黨立委劉書彬、時代力量政策研究員林靖豪等跨黨派代表皆現身力挺。

為了促進交通改革的速度及力度，民間團體聯合聲明共同提出「五大關鍵訴求」，包括接軌國際建立全國統一駕訓教材、透過車速分流為未成年人打造安全的移動環境、考訓制度應落實真實人車互動情境、建立回訓機制與高風險駕駛評估輔導制度。

廣告 廣告

針對未成年人的用路安全，下一代人本交通促進會理事長王晉謙指出，台灣目前以車種分流，而不是用車速分流，這並不合理，長遠來說，讓機車回歸一般車道，把慢車道還給自行車、二輪電動車等「真正的慢車」使用，才是更安全的道路設計。他說：『(原音)機車從頭到尾壓根就不是慢車，它在市區可以輕鬆達到時速50公里、60公里的最高速限，但腳踏車呢？我就算今天拚命踩、拚命踩，我在山區、我在上坡，最高能踩到2、30公里已經是極限了，那這樣子高達2、30公里的速度落差，就是我們造成危險事故的最重要主因。交通部好像是自己懵懵懂懂覺得說因為機車體積小、腳踏車體積也小，所以它們就應該要合在一起，那這是不對的。』

台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美挪也指出，駕照是一種經過政府許可的特別證明，證明駕駛人有安全駕駛運具的能力，因此不能浮濫發放，任由任何人隨心所欲駕駛1千多公斤的車輛害人害己。

林月琴也提到我國駕訓班的教學缺乏嚴格的查核機制，除了多人共車教學的弊病之外，學員缺課三分之一依然可以考照，令人難以接受。她希望跟民間團體一起持續監督政府，促進駕訓制度與駕照管理的改革。