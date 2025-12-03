民團提案廢除手足特留分 法務部長估明年初啟動修法

多次舉辦講座分享預立遺囑的重要性，台灣遺囑協會同步發起連署廢除兄弟姐妹特留分，獲得超過7700人附議，也讓全案引發關注，如今也有多名立委都已相繼提案刪除《民法》訂的手足特留分制度。

國民黨立委吳宗憲表示，「走到特留分這關的時候，他引發出來的問題是，常常有一些幾十年沒有聯絡的兄弟姊妹，他到最後被繼承人死亡的時候，他就跳出來就特留分的部分跟其他人對簿公堂，所以法律本來應該保障家屬，結果現在反而變成製造仇恨。」

舉例來說，丈夫死後留下600萬遺產，在已無父母、未有子女，但有兩名兄弟的前提下，即使生前立下遺囑遺產都給配偶，他的兄弟依舊可依法爭取特留分，也就是應繼分的三分之一，兩兄弟可均分遺產中的100萬，但《民法》這項規定在1930年制定，也讓外界質疑已不合時宜，掀起修法討論。

法務部長鄭銘謙表示，「事實上有很多不同意見，那12月底這個委託研究就會出來了。」

民進黨立委陳培瑜提問，「研究報告的相關大綱跟方向，現在是沒有辦法公開的嗎？」

鄭銘謙說明，「是，我們會明年啟動修法的這些的程序。」

從各國來看，包含日本、德國、瑞士儘管有特留分規定，但保障對象都未有兄弟姐妹，南韓則在去年經憲法法院宣告手足特留分制度違憲，已立即失效。

法務部法律事務司長劉英秀說明，「委託研究有兩大主要的原因，第一個原因是因為日本的《民法》繼承制度有重大的變革，我們想要很精準地深入地了解日本制度變革情況，第2個原因是我們2016年有個修正草案，但是因為各界的問題、意見很多，所以沒有完成立法。」

其實在多年前法務部就曾修法降低手足的特留分比例，已將法案送入立法院，但當時的立委任期屆期不連續，未能完成審議，這次特留分議題再掀關注，法務部說明有關《民法》繼承篇的修法程序，預計在明年初啟動。