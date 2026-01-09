民團提駕訓改革 考訓納市區道路落實人車互動情境

（中央社記者王揚宇台北9日電）桃園市人本交通推動協會等民間團體今天表示，台灣駕訓制度長期失能，讓缺乏安全意識的駕駛大量上路，因此提出5大訴求，希望考訓路線納入商圈或市區道路，落實真實人車互動情境，以及建立全國性統一駕訓教材等，讓所有用路人安心上路。

桃園市人本交通推動協會、社團法人台灣機車路權促進會、社團法人行人零死亡推動聯盟、台灣交通安全協會、台灣安全駕駛監督聯盟等多個民間團體及立委林月琴、劉書彬等人，在立法院召開駕訓改革記者會。

廣告 廣告

民間團體呼籲，相關單位勿將零死亡願景淪為空泛口號，正視駕訓教育缺陷，加速推動實質改革。

與會團體指出，5大訴求包括考訓路線納入商圈或市區道路，落實真實人車互動情境；比照國際做法，建立一套全國性的統一駕訓教材；透過車速分流與教育，為未成年打造合法安全的移動環境；建立不分年齡的全民回訓與高風險駕駛評估輔導；逐步納入先前民團聯名共識文件的訴求。

與會團體說，考照與訓練路線應納入人車互動頻繁的商圈或市區道路，避免場外考照路線過於簡化，讓駕駛可以在真實環境中，學習停讓行人與如何與所有用路人共享道路，同時加強駕訓班管理，確實落實法定道路駕駛訓練時數。（編輯：萬淑彰）1150109