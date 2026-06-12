民團提5訴求發布街道願景報告 盼提升行人路權

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者劉建邦台北12日電）還路於民行人路權促進會等民團今天舉辦發布「街道願景報告書」記者會，並提5訴求，盼政府把安全移動及淨零轉型納入治理核心，讓市民能安心在城市內移動，提升行人路權。

還路於民行人路權促進會、台灣氣候行動網絡、親子共學促進會、台灣障礙者權益促進會等公民團體上午共同舉辦記者會，包含國民黨台北市議員李明賢、無黨籍台北市議員徐立信及時代力量祕書長林邑軒應邀出席。

民團提出5訴求，內容涵蓋立法、道路空間分配、生活街道、低碳交通、友善通勤。

廣告 廣告

針對5訴求內容，民團表示，盼政府制定「雙零交通願景自治條例」，並分配打造實體防護的主動運輸路網，建構友善宜居生活街道，落實建設住宅區生活街道，透過以價制量與低碳管控，創造友善勞動通勤與企業獎助，不遺落任何民眾。

自身是身障者的台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟說，城市間騎樓與人行道存在多處斷點，導致輪椅使用者被迫從原路折返且只能進車道，增加交通事故風險。

親子共學促進會代表陳宛毓表示，許多家長有類似經驗，牽小朋友走在人行道時會忽然被違停車擋住路線，或推嬰兒車時發現人行道中斷、路面高低落差大，家長想讓小朋友走路上學，卻擔心路口太危險、車速太快。

還路於民行人路權促進會秘書長吳宜蒨說，近年國際許多城市已把交通零死亡列為施政目標，以提升步行、自行車與公共運輸環境，並把降低交通事故與減少碳排放當成雙重目標，呼籲政府把安全移動與淨零轉型納入治理核心，讓所有民眾都能安心移動。

李明賢表示，不論中央或地方行政部門都以「車本位」為考量，未達「人本位」及落實人本交通，且不分藍綠及跨黨派都會支持應改善交通環境，盼能集結力量推動此次目標。

出席民意代表及公民團體最後喊出「困難的路，我們走；讓下一代，走輕鬆的路」的口號，並在5訴求的連署海報上簽名，象徵支持此活動。民團也宣布6月20日將在大稻埕街區舉辦「大稻埕街道實驗日」，歡迎民眾參與。（編輯：張銘坤）1150612