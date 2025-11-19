民團揭性別友善廁所僅3.4％合格 多為幽靈廁所、男女廁掛牌了事

伴侶盟抽查環部列管的性別友善廁所調查達149座廁所，未料有20間因被鎖住、幽靈廁所等無法調查，其餘還有58％是如占用無障礙與親子廁所、未有性別友善標誌、直接把男廁或女廁貼上性別友善廁所等明顯非性別友善廁所，最後只3.4％、5間符合性別友善廁所中等標準。（林良齊攝）

環境部日前宣布將於5年入投入2.8億餘元，盼把性別友善廁所倍增，伴侶盟抽查環部列管的性別友善廁所調查達149座廁所，未料有20間因被鎖住、幽靈廁所等無法調查，其餘還有58％是如占用無障礙與親子廁所、未有性別友善標誌、直接把男廁或女廁貼上性別友善廁所等明顯非性別友善廁所，最後只3.4％、5間符合性別友善廁所中等標準。

環境部原本列管的性別友善廁所達623座，2024年推動「性別友善廁所倍增行動方案」，規劃於2025年至2029年投入2.8億餘元，5年內把性平廁所備增至1246座。

廣告 廣告

目前環境部共列管831座性別友善廁所，伴侶盟抽查149座公則，僅有54座符合性別友善廁所基本原則，若再考慮「廁所內外應該設立性別友善理念說明牌」、「廁間門板上有個別便器標示」、「廁所地面不應有高低差」、「廁間設有緊急救助鈴」、「廁間門板小於5公分」、「廁間隔板貼地」、「足夠照明」、「衛生紙、垃圾桶」及「清潔液」等，則僅有5間符合規範。

伴侶盟主任沈雅蕙表示，部分環境部列管友善廁所除了為幽靈廁所找不到外，還有部分仍是維持傳統廁所、與無障礙廁所或親子廁所共用，甚至還有是單純把男廁或女廁掛上性別友善廁所。伴侶盟秘書長簡至潔表示，「這樣真的會有人敢用嗎？」現場訪查時也看到許多民眾徘徊不敢進入。

伴侶盟理事許秀雯說呼籲，性別友善不應淪為打腫臉充胖子，不應重量不重質，建議環境部應先盤點現有廁所後，提出改善計畫，並先有性別友善標章認證再談數量提升，更呼籲環境部應公布哪些性別友善廁所有獲得補助，若不符合標準應追回補助款。

此外，此次符合民間團體認為的性別友善指標僅有5間，且4間位於新北市、1間於台北市，許秀雯說，主要就是新北有性別友善廁所標章（All Gender Restroom）指標，也有明確指引，而環境部卻還沒有認證機制就急著提出倍增計畫，建議應先有認證機制再談量的提升。

環境部則說，目前列管性別友善廁所係管理單位為提供讓更多人使用公廁，大多是在環境部訂定「性別友善廁所行動方案」前就已經存在的公廁，行動方案目前為起始階段，環境部後續持續補助或輔導推動。

更多中時新聞網報導

NBA盃》全板凳戰七六人 活塞逆襲9連勝

FEniX登越南選秀對決唱跳 人氣狂飆

MLB》MVP 大谷全票連莊 賈吉險勝羅雷