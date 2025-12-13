民團攜手超商辦文化節 將影劇推廣移民工議題

（中央社記者吳欣紜台北13日電）多元文化交流是促進社會共好的關鍵，民間團體One-Forty攜手超商業者今天舉辦移民工文化節，打造一日東南亞文化聚落，明年也計畫透過影劇推廣，讓移民工文化躍入大眾視野。

18日是聯合國制定的國際移民移工日，非營利組織One-Forty與全家便利商店今天在三創生活廣場舉辦「2025 移民工文化節」，並宣布第二年「全家一起友善移工」零錢捐計畫正式啟動。

One-Forty創辦人陳凱翔表示，全家一起友善移工零錢捐計畫邁入第二年，特別在移民工文化節展出計畫成果，讓民眾瞭解平時順手捐的零錢，如何為移民工友善議題推動改變。

陳凱翔指出，全家一起友善移工零錢捐計畫包含「移工在家學中文」，今年透過「全家店到店」服務，已經讓2800名移工免費領取中文教材包，然而不只是移工，也有許多雇主得知計畫也會來詢問，因此明年預計至少再發放3000份中文教材包，教材包內容會進行修改更動，讓教材更貼近移工生活。

移工零錢捐計畫另一個子計畫則是校園筆友計畫，陳凱翔表示，明年預計與200間學校合作，透過培訓老師引導下一代去思考移工議題等。

陳凱翔也說，明年將有一個新的「島嶼共融」全民倡議計畫上路，預計透過影劇方式，讓更多社會大眾接觸、認識移工議題。

陳凱翔說，大家生活中都曾遇過移民工，但卻對他們的生活、語言和文化感到陌生，也不知道如何跨出理解的第一步，期盼文化節成為民眾深入東南亞文化、認識移民工朋友的起點。

全家董事長葉榮廷指出，文化交流可以讓社會變得更美好，全家的友善移工計畫在法令跟職場使不上力，所以聚焦在生活資源跟社會認同議題上。

葉榮廷也說，友善不能只在店鋪或賣場發生，應透過交流促進更多社會認同，台灣現在已經有近90萬名移工，他們在各產業默默付出，是台灣經濟發展跟社會運作不可或缺的夥伴，透過交流可以彼此理解尊重跟認同。（編輯：李亨山）1141213