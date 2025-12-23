民團發布兩公約平行報告 盤點人權保障制度性缺失

（中央社記者王揚宇台北23日電）人權公約施行監督聯盟今天與32個民間團體共同發布中、英雙語「2025兩公約平行報告」，提及台灣的人權保障仍明顯存在制度性缺失，並將報告提交給朝野立委，期盼藉由修法來強化國家人權保障、實踐與救濟制度。

人權公約施行監督聯盟政策中心主任黃嵩立、台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔、台灣國際勞工協會理事長陳秀蓮等人今天在立法院召開記者會，共同發布中、英雙語「2025兩公約平行報告」，系統性盤點台灣過去4年落實公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約整體情形，也提出政策建議。

黃嵩立表示，本次平行報告彙整的各項人權議題，指向3個核心制度問題，包括現行法律與政策是否足以保障人權、台灣是否具備有效的人權監督機制，以及當立法或行政權違背憲法與人權公約精神時，是否存在可信賴的裁判機制。

關於科技與數位人權議題，台灣人權促進會副秘書長周冠汝指出，台灣至今未依憲法判決要求建立個人資料保護的獨立監督機制，導致個資濫用與外洩事件頻傳，民團建議政府在資源配置、組織層級與決策成員上，確保個人資料保護委員會的實質獨立性，並建立公部門違反個資法的改正機制。針對科技偵查手段及通訊保障與監察法的資料調取，也應補足救濟與安全配套。

民間司法改革基金會國際事務暨數位資安專案經理雷斯理指出，台灣在死刑、酷刑防範、司法救濟制度、監所人權及少年矯正等面向，出現明顯人權倒退與制度性缺失。（編輯：張若瑤）1141223