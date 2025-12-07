民團發起廢止「憲訴法」連署！ 1週內申請數暴增 綠增連署站

政治中心／綜合報導

立法院藍白去年底三讀通過憲訴法修正法案，讓憲法法庭幾乎是癱瘓狀態，對此民團發起廢止憲訴法公投連署，但連署時間只到明年一月底，綠營持贊成態度，表示若可用民意來制衡藍白，他們樂見其成。

立法院長韓國瑜（2024.12.20）：「修正通過。」

去年12月底，立法院在藍白聯手下，強行通過憲法訴訟法修法，拉高憲法法庭判決門檻，也造成大法官任命僵局，公民團體在七月底發起廢止憲訴法公投連署，而且是首次採電子連署的公投案，希望能用民意阻擋惡法。

民團發起廢止「憲訴法」連署！1週內申請數暴增。（圖／民視新聞）





人民作主志工團領銜人趙偉程（04.23）：「這樣的一個限制，本身其實造成目前本身憲法法庭，大家都清楚除了能夠做，不受理的裁定之外，也是處於癱瘓的一個狀態。」

憲訴法修正案，除了拉高大法官人數門檻，也造成憲法法庭無法實際運作，截至今年十月，憲法法庭未結案的數量更高達450多件，民團發起的連署作業，目前已突破5萬份，尤其是近一周內連署暴增，要趕在明年一月底前，完成29.3萬的連署。





民團發起廢止「憲訴法」連署！1週內申請數暴增。（圖／民視新聞）





民進黨秘書長徐國勇（12.02）：「他們（民團）是要在大選的時候一起來投，可是國民黨又改公投綁大選的相關時程，所以這個大選，這個公投如果過的話無從綁大選。」

民進黨團幹事長鍾佳濱：「民進黨包括我們很多黨公職，包括我的服務處，最近也接到公民團體，他們設置電子連署的連署站，希望透過直接民權的行使，透過公民的力量來制衡藍白，過去這一年多來毀憲亂政的惡行惡狀。」

綠營陸續在服務處增設連署站，力拚在短時間內衝高連署份數，讓藍白看見人民的力量。

