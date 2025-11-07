民團立委盼健保補助救命藥物 減輕NET病友負擔

（中央社記者王揚宇台北7日電）台灣神經內分泌腫瘤病友關懷協會、民進黨立委劉建國今天召開記者會，希望提高社會大眾對於神經內分泌腫瘤（NET）的認識，也呼籲衛生福利部中央健康保險署盡速將新型治療藥物納入健保，減輕病友沉重負擔。

台灣神經內分泌腫瘤病友關懷協會理事長林芝聖、秘書長周芳庭與劉建國等人今天在立法院召開記者會，提出上述主張。

台灣神經內分泌腫瘤病友關懷協會所提書面報告指出，神經內分泌腫瘤是一種會分泌荷爾蒙的惡性腫瘤，在台灣雖然發生人數少，占所有新增癌症人口的1%，但病友成長快，近20年成長13倍。

林芝聖指出，PRRT（精準放射標靶治療，商品名Lutathera）已於2021年取得台灣TFDA適應症，全球已有22個國家將其納入健保給付，但台灣病友仍須自費，4次療程共需新台幣300萬、400萬元，許多病友為了活命被迫飛往新加坡、馬來西亞接受治療，身心與經濟壓力沉重。

周芳庭說，根據最新研究顯示，台灣超過55%的NET病友，發生於胃與胰臟，與國外常見的中腸NET不同，然而目前健保研議的給付方向僅限中腸適應症，等於台灣大多數病友根本無法受惠，呼籲健保署依台灣的臨床資料，在給付上擴大適應症，才能真正幫助需要的病友。

劉建國說，希望藉由這場記者會，讓更多民眾了解這個疾病，政府也應重視病友在治療上的需求，讓病友們不再孤單面對此疾病及高額醫療費用，況且台灣是醫療先進國家，卻要讓病友必須跨國求醫，這是不可思議的現象。

劉建國指出，呼籲衛福部與健保署正視NET病友的處境，盡速將PRRT納入健保，並依台灣病友實際需求擴大適應症，讓病友不用為了治療奔波他國。（編輯：蘇龍麒）1141107