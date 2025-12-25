民團立院前請願 訴求拒絕副署惡法（1） (圖)

即時中心／黃于庭報導為達武力統一目的，中國近年持續以言語、武力恫嚇，滲透法段也更加無孔不入，甚至試圖從中破壞與台灣交好的國家情誼。總統賴清德昨（22）日接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員訪問團；未料，此舉卻讓中國外交部相當崩潰，指稱台灣並不存在「總統」。對此，外交部今（23）日強硬反擊了。萩生田光一眾議員率團來訪，賴清德昨日接見時表示，感謝日本首相高市早苗上任以來，持續表達支持台日友誼，展現對台海和平穩定的重視；並盼未來2國攜手同心團結相挺，持續強化雙方合作交流，共同努力實現「自由開放的印度太平洋」願景。不過，此舉卻讓中國外交部氣得直跳腳，聲稱台灣是中國的1個省，並沒有「總統」；還稱日本議員「竄訪」台灣，已經違反一中原則，向日方提出嚴正交涉。外交部發言人蕭光偉。（圖／民視新聞）對此，外交部發言人蕭光偉表示，作為主權獨立國家，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，只有台灣民選政府才能代表2300萬人民，在國際社會以及多邊場域與他國互動、進行交流，中方無權置喙及干預，「昨天賴總統已經接見日本訪賓，這樣的事實相信各位媒體朋友也都親自見證、看到了」。原文出處：快新聞／中國見「日議員拜會賴清德」崩潰了！稱台灣沒總統 外交部霸氣回嗆 更多民視新聞報導又有狂漢嗆隨機殺人！調查局出手了 嫌犯被逮下場曝南非怕了？配合中國打壓「我國祭晶片制裁」 外交部曝協商進度「剴剴案」民團喊下架兒福 檢察官：任職20多年看過最慘兒虐照

民視影音 ・ 1 天前 ・ 1