民團籲捷運聯開案兼顧社宅 內政部：社宅採多元興辦

（中央社記者高華謙台北16日電）民間團體呼籲大眾運輸導向開發（TOD）及捷運聯開案保留一定比例作為社會住宅。內政部說，目前社宅採多元興辦，包括運用捷運站增額容積、公辦都更分回等；交通部也已修正捷運系統及周邊土地開發相關要點，增額容積回饋應納社宅辦理事項。

國民黨立委牛煦庭今天與民間團體召開「多元取得要落實 TOD改革挺社宅」記者會並表示，賴政府上任超過1年半，下一階段社宅興辦計畫仍未核定；呼籲透過財政收支劃分法增加地方政府的財源，搭配內政部與交通部修法增訂政策導引，讓地方政府有真正的誘因，將大眾運輸導向開發（TOD）及捷運聯開案保留一定比例作為社會住宅。

內政部透過新聞稿回應，目前中央推動社宅採多元興辦方式，並偕同跨部會及民間合作，包括擴大盤點國公有土地與縣市政府整體開發案件、運用捷運站增額容積、公辦都更分回及擴大民間參與包租代管等方式提供社宅。

此外，內政部說，交通部今年7月3日已修正「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，相關土地取得評估及土地開發部分，增額容積回饋應納入社宅規劃辦理事項。

內政部指出，台灣正面臨人口結構變化、生活形式調整及氣候變遷加劇等挑戰，住宅政策必須同步調整方向，從減碳、節能與土地有效利用著手，降低大規模開發對環境的衝擊。過往社宅以50年為規劃週期，隨產業發展版圖由北向南快速變動，既有單一模式已難全面回應實際需求。

內政部說，總統賴清德也多次強調，台灣發展應兼顧區域平衡，住宅政策必須更有彈性。因此政府將善用全國91萬餘戶空餘屋，透過包租代管機制，搭配稅賦優惠及強化房地合一稅等持有稅制度，引導閒置住宅釋出作為社宅來源。另老宅延壽政策就是要解決人屋雙老問題，透過適當修繕活化老屋，還可避免大量興建所帶來的成本與環境負擔。

另外，內政部表示，有關租賃條例修法核心精神，在於拉長租期、保障好房客居住穩定，避免遭不當驅離；目前已透過座談會、公聽會跟各界團體溝通及蒐集意見，並審慎納入防範不良房客及房東的退場機制，力求在保障權益與維持市場秩序間取得穩健平衡。（編輯：蘇龍麒）1141216