民團籲總統召開財政國是會議 綠：慎重思考民間對話

（中央社記者葉素萍台北19日電）台灣經濟民主連合今天拜會民進黨中央黨部表示，擔憂立法院再次惡修「財政收支劃分法」，呼籲總統賴清德召開財政國是會議。民進黨政策會執行長吳思瑤回應，民進黨將慎重思考，以何種形式擴大公民社會的參與，匯聚對國家財政更合理、更均衡使用方式的平台，來跟民間對話。

台灣經濟民主連合會長賴中強、副會長張信堂、周婉窈今天拜會民進黨中央黨部，由民進黨秘書長徐國勇、政策會執行長吳思瑤接見。

經民連表示，應參考前總統李登輝先例，以國是會議化解紛爭，凝聚改革動力；他們並提出5點理由，呼籲賴總統召開財政國是會議。

經民連說，第一，因應「財劃法」再次修正，避免政府因屈從藍白黨人的無理補助要求，違反「公共債務法」15%舉債上限，違法超額舉債，遭國際信評機構調降台灣主權信用評等，影響企業與銀行籌資，損害企業勞工、股東與全體國民經濟利益。

他們表示，第二，因應「財劃法」再次修正，避免地方大幅膨脹的統籌分配稅款與補助款，排擠各項國民社會福利給付；第三，因應健保財務缺口、勞保潛藏負債、公務員與教職員退撫基金撥補等四大社福財政難題。

經民連說，第四，因應「不對稱作戰及作戰韌性特別預算條例」，包括「台灣之盾」（T-Dome）所需財源；第五，因應長照3.0、國民年金、社會救助、家庭照顧假等新社福改革，所需財源。

吳思瑤會後受訪表示，民進黨中央對此非常審慎，正在想方設法，「畢竟國會不討論，就讓社會來討論」，台灣擁有強大的公民社會，尤其在攸關國家財政永續以及世代正義的議題上，更應當讓社會一起關注、發聲。

吳思瑤強調，民進黨將會慎重思考，用什麼形式擴大公民社會的參與，一起匯聚對於國家財政更合理、更均衡使用方式的平台，藉此與民間對話。今天的討論非常正向，也凸顯立法院動輒以逕付二讀、零討論的方式決定國家數千億財政支用、以及逼迫行政院違法舉債等作為，需要社會各界更加關注。（編輯：翟思嘉）1141119