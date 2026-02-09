民團籲藍白速審總預算別欠過年 藍白指勿倒果為因

今年度中央政府總預算案等案至今尚未在立法院啟動審查程序，公民監督聯盟今天(9日)呼籲立法院長韓國瑜應在農曆年前召集朝野協商，藍、白兩黨應回歸理性審查，勿讓攸關全民利益的國家預算，淪為政黨鬥爭的犧牲品。對此，藍白齊聲呼籲公督盟勿倒果為因，今天是因為政府未依法編列預算，才導致預算無法審查。

行政院於去年8月29日提出今年度中央政府總預算案並函送立法院審議，並於去年11月27日通過8年規模新台幣1.25兆元的國防特別條例送立法院審議，但至今尚未進入立法院審議階段。

公民監督聯盟9日偕同多個小黨召開記者會，質疑國民黨團提出「點餐式預算」，僅願放行TPASS等少數新興計畫，卻將其他民生計畫視為棄子，呼籲立法院長韓國瑜應在農曆年前召集朝野協商，進行朝野對話，同時，藍、白黨團也應回歸理性審查，勿讓攸關2300萬人民權益的國家預算，淪為政黨鬥爭的犧牲品。公督盟理事長謝東儒說：『(原音)今天公民力量站出來，公民持續看著國家國會的運作，我們覺得每一筆預算，其實都跟我們人民是息息相關，我們呼籲國民黨、民眾黨要回歸理性選舉，不要讓我們國家的預算淪為政黨的犧牲品。』

針對國防特別條例尚未排審，中台灣教授協會理事長楊聰榮表示，過去台灣遇到的最大防衛問題，是世界上沒有人願意賣合適武器給台灣，他並示警，如今好不容易有機會可以買到足夠防禦台灣的武器，若在野黨持續阻擋國防特別預算，未來萬一無法買到相關武器，此後果是任何政黨都無法承擔的。

對於公督盟喊話應理性審查今年度總預算等案，國民黨立委吳宗憲受訪表示，公督盟不能把整起事件倒果為因，今天無法排審總預算，是因為政府未依法編列預算，才導致今日的僵局，另外，政府未清楚說明1.25兆元國防特別條例，所以才無法審查。民眾黨團主任陳智菡也說，審查總預算的前提是政府先依法編列預算，呼籲公督盟不要打著民主反民主，用假訊息混淆人民。(編輯：陳士廉)