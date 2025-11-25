民團籲衛福部正視醫界性騷 揭現行制度3大漏洞

國內醫事及婦女團體25日上午聯合召開記者會，呼籲政府正視被指控性騷擾醫師的監控與懲戒機制，因為根據台北市醫師職業工會去（2024）年所做醫師職場性別友善調查，有高達5成8的女性醫師在職場上曾遭遇性騷擾，但申訴率僅有4.6%。

北市醫師職業工會性平委員會主委于政民表示，「這當然可能也是跟剛剛提到的一些，權力不對等啊或者是一些法律施行上的困難有關。」

此外，醫改會調查也發現，除了醫療院所申訴機制不透明，衛福部今（2025）年8月設立的醫事人員性別事件資訊專區資訊揭露不全，而且懲戒啟動過慢、處分過輕，現行制度形同保護傘，恐怕讓被害者及不知情的民眾長時間暴露在受害風險中。

廣告 廣告

台灣醫療改革基金會執行長林雅惠指出，「有狼醫其實事發後他更改名字，甚至還有更名2次的情況，在現行的保護傘下，他曾經犯下的罪刑其實是被隱匿的。」

衛福部醫事司副司長劉玉菁回應，「社會局如果有接到這個性騷的案件的時候，會在第一時間點就提供給地方的衛生局，那由衛生局來評估啟動所謂的醫師懲戒處分的作業。」

民間團體建議衛福部應將性平防治成效納入醫院評鑑，並完整揭露醫事人員涉性平資訊，訂定懲戒指引及主動通報監督等4大訴求。對此衛福部回應表示，目前醫事人員性別事件資訊專區先連結2023年性平3法修法後的相關案件，至於修法前的案件目前正與司法院協調，以進行判決書資料銜接。