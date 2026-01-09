民團籲駕訓考照制度落實真實人車互動情境 涂權吉：高度支持

立法委員涂權吉。圖：翻攝自凃權吉臉書

桃園市人本交通推動協會等多個民間團體今(9)日針對台灣的駕訓與考照制度召開記者會，呼籲交通部從源頭補足缺口、重塑駕駛文化，才能保障駕駛、機車騎士與行人等所有用路人的生命安全。針對民團訴求「考訓路線納入商圈或市區道路，落實真實人車互動情境」，國民黨籍立法委員涂權吉表示高度支持。

涂權吉指出，他身為桃園市第二選區(大園、觀音、新屋、楊梅)立委，選區內沿海地區位處偏鄉，不同於熱鬧市區燈火通明且工業區眾多，此外，選區內坐擁觀音、大園等經濟部產業園區，尚有桃園科技工業園區等，大貨車、聯結車、拖板車等重型車輛眾多。涂權吉強調，無論在「筆試」亦或「路考」，公路局都應加入「道路照明昏暗」及「與重型車輛併行」等情境，導入「機車」、「汽車」的駕駛訓練中。

廣告 廣告

涂權吉提到，根據111年、112年的「國道事故檢討分析報告」，重型車輛占國道總數車流量維持在約10％，但是「A1事故件數比例」卻高達31%以上，長年居高不下。當然政府應該要重視對於「重型車輛的監管與培訓」，但是對於其他車輛用路人，也要務實地加入高風險的「用路情境」在其駕駛訓練當中，這是一種訓練更是一種保護。

涂權吉表示，我國考照訓練當中，也要考慮駕駛人駛入「用路人駛入通學區」等行人繁多等情境。而針對公路局日前新聞表示「未來亦會導入駕駛模擬器於汽機車駕駛訓練；實施機車道路駕駛訓練及考驗」，涂權吉期待交通部公路局等中央部會應給予駕訓單位更多支持，來實現以上的政策目標。

涂權吉指出，過去我國駕訓考照制度，有車、有號誌、有標線，但唯獨「沒有人」，突顯在駕駛訓練的初階段就欠缺考量「人的因素」，涂權吉強調，既然我國交通政策上要邁入「以人為本」的理念，那麼就要從考訓制度中，重新審視「人」的重要性，這樣才能落實「人本交通」的理念。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

台鐵春節連假加開列車271班次 各線搶票時間一次看

海科館「鯊狠大」工作坊報名開跑 親子共學展開追鯊任務