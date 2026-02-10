民團聲援黎智英 資深記者：若落入中國體制 新聞人下場已演給你看

資深記者、前蘋果日報員工李志德今聲援香港壹傳媒創辦人黎智英。 圖：周煊惠 / 攝

香港壹傳媒創辦人黎智英涉觸犯國安法，昨遭重判20年。在台港人與台灣新聞記者協會、無國界記者組織等團體今（10日）聚集立法院群賢樓前聲援，強調新聞自由、言論自由無罪，譴責中國、香港政府打壓。資深記者、前台灣蘋果報員工李志德表示，這也是對於台灣記者的宣判，一旦台灣落入中國體制，新聞工作者會受到怎樣的待遇，「今天已經演給你看，演得清清楚楚」。

香港邊城青年、台灣新聞記者協會、無國界記者組織、台灣青年世代共好協會、經民連等多個團體上午召開記者會聲援黎智英，在台流亡港人赴湯、香港邊城青年秘書長馮紹天、國立政治大學國發所副教授黃兆年、台灣新聞記者協會執行委員陳虹瑾、資深記者李志德、無國界記者組織台灣分會理事長白奧蘭、台灣青年世代共好協會理事長張育萌、經民連智庫研究員高鉦詠、台北市議員苗博雅等人出席。

赴湯指出，黎智英聽到判刑後，明知自己有很大機會無法活著離開監獄，依然笑容滿面地向旁聽席揮手、比心，甚至笑著做出一個「咬蘋果」的手勢。赴湯也呼籲，正如台灣前輩曾走過的抗爭之路，香港人現在正經歷最寒冷的冬夜。請求所有民主國家，對主導這場政治審判、破壞法治的法官與相關官員，實施精確制裁。

馮詔天說，該案件的核心在於中國透過法律重新定義何謂「勾結外國勢力」，而這套定義將台灣直接捲入其中。本案將新聞運作、資金往來、對外溝通一併納入分裂國家罪名的框架。這意味目前任何涉及台灣的新聞合作、學術交流或政策對話，在中國的眼中，都有可能被定性為「境外勢力操作」。台灣社會必須清醒地認識到，中國透過跨境干預，將台灣寫入這套威權規則之中。只要台灣維持民主制度與多元聲音的「存在」，就已構成其敘事中的威脅。

黃兆年直言，黎智英案不只是對個人的審判，更是對香港新聞自由、言論自由、追求民主的自由的審判，也是對台灣與世界民主發展的警示。過去北京原利用香港和台灣的經濟發展，追求中國經濟成長，現在則打壓香港和台灣政治發展，追求中華民族偉大復興，不管如何都是為維繫中國威權體制的統治正當性。在此脈絡下，香港是第一個無辜受害者，但不會是最後一個，應持續了解中國在全球地緣政治的角色、中國境外影響力操作，才能持續做好民主防衛及韌性，為地緣政治結構朝向對自由民主有利的方向發展盡一份努力。這才是台灣的未來，也才是香港的希望。

陳虹瑾說，這六年來，一再寫下「今天是香港新聞自由最黑暗的一天」、「今天是香港民主最黑暗的一天」，但這黑暗的底限好像一直被下修，至今仍看不到盡頭。從反送中、國安法，逮捕、起訴、判刑，多少個深夜到清晨，香港同業徹夜難眠，恐懼一旦天亮，警察就會上門抓人。籲社會持續關注包括黎智英在內，9位遭國安法重判的香港人，別讓中國與港府奪走話語權，不要讓謊言掩蓋真相，更不要在恐懼中選擇沉默。

李志德表示，作為新聞工作者，除了黎智英外，希望大家多關注蘋果日報6位高層遭判刑，他認為這棍子也打在台灣記者身上，是對台灣記者的宣判，「一旦台灣落入他們的體制之後，所有的新聞工作者，你要遭到待遇，今天已經演給你看，演得清清楚楚」。中國沒新聞自由，因在進入這行業前，新聞早被嚴格控制，但當國安法通過後，中共勢力深入一個原本有正常言論自由的地方時，會如此對待，就像在香港不只是蘋果日報，還有很多港媒遭遇類似情況，第四權的健康與否，擁有第四權的記者，還能否正常的行使權利，這都會牽涉到一個國家民主是否能持續。

苗博雅強調，香港過去引以為傲的法治，現在已經完全被中共摧毀。香港的社會從政治、經濟到司法，現在已被中共一手掌控，而黎智英只是那個被中共推上邊線的祭品。這也是為何她今天站在這裡聲援黎智英，因為要告訴中國，其手法「我們看得非常清楚」，用國安法起訴、指控黎智英「勾結外國勢力」、「勾結境外勢力」，就是要斷絕一切國際對他的聲援，包括今天召開記者會，很有可能都反過來變成中共在指控黎智英確實有「勾結外國勢力」的證據，然而，不能夠因為這份恐懼就停止發聲。

台北市議員苗博雅今聲援香港壹傳媒創辦人黎智英。 圖：周煊惠 / 攝