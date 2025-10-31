民團與王鴻薇助理互控案 北檢傳喚律師柯晨皓作證

（中央社記者林長順台北31日電）青年監督聯盟發起人陳又新、執行長許譽騰、媒體人馬郁雯指控國民黨立委王鴻薇助理張凱維涉嫌貪污，張凱維反控馬郁雯等3人誹謗。台北地檢署今天以證人身分傳喚律師柯晨皓說明。

陳又新、許譽騰、馬郁雯13日開記者會，稱王鴻薇的助理張凱維找資本額新台幣10萬元的「艾弗行銷傳媒公司」合作，向「台灣安進藥品有限公司」假提案、真索賄。3人14日到北檢遞狀告發王鴻薇及張凱維涉嫌貪污治罪條例。

廣告 廣告

馬郁雯表示，柯晨皓在電視節目爆料，包括張凱維確實有前往台灣安進提案，投影片內容也是由張凱維主導，甚至還為此成立工作群組，且柯晨皓提醒過這樣會觸及法律紅線，張凱維仍置之不理。

她說，台灣安進當時並未接受張凱維與艾弗傳媒提案，但即便如此，貪污治罪條例還是針對「未遂者」罰之，張凱維行為已經符合貪污治罪條例第4條第1項第2款規定，藉勢或藉端勒索、勒徵、強占或強募財物者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑。

張凱維則對馬郁雯等3人提告誹謗。他發表聲明表示，他僅是協調第三方專業人士，替柯晨晧修改簡報檔案，而親自代表艾弗行銷公司向藥商簡報的人是柯晨晧，他本人並不知情也從未授權，柯晨晧應自負法律責任。（編輯：林恕暉）1141031