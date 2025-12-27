民團赴司法院前擺祭壇 轟乾哥律師3惡行：折磨死者家屬

民間團體「孩想陪你長大聯盟」26日上午號召群眾聚集司法院前，設置香案並提出民眾連署書，要求針對新北市土城區國中割頸案的判決進行制度改革。

2年前的新北市土城區某國中發生割頸命案二審宣判，判處少年12年、少女11年徒刑。民間團體「孩想陪你長大聯盟」昨天號召群眾聚集司法院前，設置香案並提出民眾連署書 （圖／翻攝自孩想陪你長大聯盟臉書粉專，下同）

2年前的新北市土城區某國中發生割頸命案，台灣高等法院二審加重刑期，分別量處郭12年、林11年有期徒刑，可上訴。不過，此判決與被害人父母所期盼的有期徒刑有巨大落差。民間團體「孩想陪你長大聯盟」昨天上午號召群眾聚集司法院前，設置香案並提出民眾連署書，希望為受害者哀悼，更為死去的司法哀悼。

聯盟召集人徐妮妮指出，已往生的楊姓國中生，楊的父母因不是當事人，在法庭的陳述也不能當成量刑依據，但在判決書裡，被害人家屬、老師、證人的個資都是完整揭露，在民事判決書裡，則隱匿郭與林女和法定代理人的資訊。

徐妮妮也在粉專《孩想陪你長大聯盟》指控郭姓少年的律師林月雪，竟要求死者家屬不得再受訪並提到案情內容、調閱死者父母資產清冊，以降低賠償金額，甚至要法院調查死者身障胞姊的資產。

徐妮妮說，二審法官用心審判，在最後一刻調出郭與林女在少觀所的表現、身心衡鑑，提高了兩人的刑度，但一審法官卻詢問家屬「願意接受郭姓凶手好好孝順你嗎？」，因少年案件不公開審理，反造成受害者家屬飽受司法以及凶手律師霸凌和折磨。

徐妮妮指出，依照《少年事件處理法》第81條規定，少年犯只要服刑超過3分之1就可聲請假釋，郭姓乾哥若12年刑期定讞，最快只需服刑4年就可申請假釋。徐妮妮也提出多項具體訴求，包括要求司法院向楊姓國中生的父母道歉、前科塗銷制度更新、受害者個資也要被保護、強化家庭照顧功能設置IEP、解決各單位人力不足的問題。司法院少年及家事廳副廳長黃繼瑜代表司法院接受陳情，表示對各界的意見都非常重視，將繼續討論並研議。

