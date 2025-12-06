民團闖倫敦塔！朝王室皇冠砸甜點嗆民主崩潰
[NOWnews今日新聞] 英國倫敦塔陳列英國王室「帝國王冠」（Imperial State Crown）的展示櫃，今（6）日驚傳遭到公民團體破壞，抗議人士朝展示櫃砸蘋果酥（apple crumble）和卡士達醬，並舉起「民主已經崩潰——向富人徵稅」的抗議標語。警方隨後將鬧場的4人逮捕，倫敦塔部分區域因此暫停對外開放。
根據《BBC》報導，這起事件發生在英國當地時間6日早上10點不久，警方接獲報案後趕到現場，將4人以毀損罪逮捕，倫敦塔的珠寶館（Jewel House）因此暫時對外關閉，目前調查工作仍在進行中。
從社群網路上流傳的影片可以看見，4人從背包與袋子中拿出事先準備好的蘋果酥和卡士達醬，朝「帝國王冠」的展示櫃猛砸，當時現場還有其他遊客，見狀嚇得躲避，工作人員則立即拿起對講機報警。
這4人屬於非暴力公民抗爭團體「奪回權力」（Take Back Power），聲稱此舉是為了要求英國政府建立一個常設的公民大會，即所謂的人民院，並賦予其對巨額財富徵稅以改革英國的權利。
「帝國王冠」被視為是英國君主制的象徵，於1937年打造完成，鑲嵌了2868顆鑽石、17顆藍寶石、11顆祖母綠、4顆紅寶石和269顆珍珠，重量超過1公斤。英王查爾斯在加冕儀式上便是配戴此冠，除了極少數重大場合外，帝國王冠平時都是存放在倫敦塔的珠寶館中。
