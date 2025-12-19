民團：廢憲訴法修法公投 合法程序內續累積民意

（中央社記者賴于榛台北19日電）憲法法庭今天判決憲訴法修法違憲，目前提出廢憲訴法修法公投提案的人民作主志工團晚間指出，公投連署是否停止、何時停止，依法都應由中選會正式公告決定，在公告出來前，他們會持續在合法程序內累積民意，一旦達成10萬連署里程碑，將是屬於全體公民的重要歷史節點。

人民作主志工團針對憲法訴訟法、選舉罷免法共提出4案公投，其中憲訴法公投訴求廢止憲法法庭大法官人數限制，連署期限自今年7月底至明年1月底。

人民作主志工團則在臉書表示，如果憲法法庭真的因為這段時間龐大的公民行動，選擇自行修復制度、讓癱瘓條文即刻失效，他們樂觀其成，也由衷感謝每一位參與的人。

但人民作主志工團也說，制度有制度的程序，廢憲訴法修法公投連署是否要停止、何時停止，依法都應由中選會正式公告決定，在公告出來前，電子連署仍是合法、正當、可持續的行動。

人民作主志工團強調，廢憲訴法修法公投會持續在合法程序內繼續累積民意，一旦達成10萬連署里程碑，將是屬於全體公民的重要歷史節點，證明努力絕對沒有白費，且這不只是回應當下的憲政危機，也是為未來更多可能需要公投處理的議題，例如國籍法、制度性改革等留下可被複製、可被延續的公民動能，「我們繼續走在制度裡，把路走完」。

中選會則回覆記者表示，程序進行中的個案，公投提案連署人名冊需於法定期限內送交中選會，中選會將就公投案及相關待審議事項，提請中選會委員會議審議。（編輯：林興盟）1141219