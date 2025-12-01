民團《憲訴法》公投無法綁大選 徐國勇：民進黨提公投將「審慎考慮」

民進黨今舉行「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，秘書長徐國勇出席。楊亞璇攝



民間團體正在連署廢止憲訴法修法公投，對於綠營態度，民進黨秘書長徐國勇今（12/1）表示，不排除讓民眾來了解，現在在進行的公投無法綁大選，民進黨會不會參與提出公投的題目來讓大家來公投，正在審慎考慮、審慎以對中，不排除真正的讓公投跟大選在一起，且要有必要性的公投才能跟大選在一起。

藍白日前在立法院聯手通過公投綁大選修法，明定主管機關應於公民投票案公告成立後3個月起至6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。民團發起廢止《憲法訴訟法》修法，連署期間至明年1月底。

廣告 廣告

民進黨今舉行「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，徐國勇會後接受時事聯訪。對於廢止憲法訴訟法公投，電子連署可能遇到比較多狀況，民進黨如何協助民團？以及公投對於立法院目前的朝小野大的困境會改善嗎？

徐國勇指出，公投綁大選，大家已經經歷過一次的亂象，在柯文哲的第二任的市長選舉，2018年公投綁大選，綁到人民都不知道怎麼投票，最後造成了一邊開票還在一邊投票，人民都看到開票的初步結果，再去投票，會不會影響到投票的意向？不知道，有這個不確定因素，「所以我們基本上對公投綁大選，我們是認為不太適當。」

他續指，但是現在立法院既然通過，顯然的，相信國民黨一定會去綁一些相關的大選，而國民黨從實質上讓大法官不能運作，國家的憲政體制遭受了極大的危機，就是因為國民黨立法院的一些不當、違憲的作為。「公投綁大選，民進黨會不會參與提出公投的題目來讓大家來公投，我們現在正在審慎考慮、審慎以對中。」

徐國勇指出，至於民團已經有提出來的《憲法訴訟法》的公投，大家去思考一下，如果現在成案的話，按照現在國民黨所通過的公投綁大選的法律，它能夠綁大選嗎？它綁不到大選，因為有一定的時間限制（成案後6個月內投票），必須在大選之前就要投一次公投，公投綁大選的的整個荒謬大家看到了，這一個公投如果過了的話，無從綁大選。

徐國勇表示，明天是不是跟他們談，這些事情「我們都不排除」，因為如果大家有共同的目標，可以共同努力，不排除讓民眾來了解，現在在進行的公投無法綁大選，所以最後的結論是什麼，「每一次有人提出公投，台灣隨時都在投票。也許大選過了以後又有人提出公投，然後一成立了以後，3個月後馬上又要投票。請問，那台灣1年要投幾次票？」

徐國勇說，當時每2年投票一次，就是為了避免太多的投票造成憲政或者社會秩序的亂象，換句話講，國民黨的這一個公投綁大選，真的只有綁大選嗎？不是，是讓隨時可以公投，造成以後隨時都在投票，這樣子對台灣社會有益嗎？大家思考這些了以後，如果有機會，不排除來談，如果真的要綁大選的話，也要跟大選一起來投票，這樣才有意義。

徐國勇指出，所以憲訴法公投可能就無法綁大選了，因為等它成案以後，按照法律規定，必須在大選之前就投票，這樣子就會產生另外一個問題出來，這些都要從長計議、審慎以對，每一件事情，都要看整個的時程、要去了解。

至於連署，他說，現在可以電子連署，也許會更方便，但是大家再去思考一下時程，「我們不排除如何來真正讓公投跟大選在一起，真正的有必要性的公投才能跟大選在一起」，其他的大家可以處理、可以協商，應該立法院要解決；另，也應該讓大法官去解釋相關的這些問題，這才是重點，大家如果從整個政策、國家的憲政體制來看，應該好好考慮這些問題。

更多太報報導

綠擬助攻《憲訴法》公投連署 鍾佳濱：民主國家展現更大的民意都支持

公投已起跑！廢《憲訴法》修法電子連署超卡關 民團12/2會商綠營齊心達標

幕後／大民意大公投！綠營研議助攻《憲訴法》公投 拔栓疏通堵塞的憲政僵局