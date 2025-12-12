民團：行政權須守護民主憲政 不副署惡法是合憲行為

面對「財劃法覆議案」遭立法院否決，行政院日前拋出「不副署、不執行」的可能性，引發國內政界討論。對此，台灣永社今天(12日)召開記者會，認為相較可能涉及公務人員職權行使的「不執行」，由行政院長「不副署」的方式具有憲法正當性，且立法院也可對閣揆提出不信任案，不會有所謂行政失控的問題。

台灣永社率多位法學專家及律師12日在台北召開記者會，認為在目前大法官缺額、憲法法庭實質癱瘓的情況下，檯面上僅剩立法與行政兩權相互制衡已成事實。面對立法院通過「違憲惡法」，行政機關須承擔起守護民主憲政的憲法義務。

廣告 廣告

東吳大學法律系特聘教授張嘉尹就指出，目前政界討論的有行政院不副署、不執行等方式，其中又以不副署最為合適。雖然少數學者認為此舉有違憲疑慮，但從憲法本文來看，本來就有這樣的規定。張嘉尹說：『(原音)總統要公布法律、公布人事案，他都需要行政院長或是各部會首長的副署，這個是規定在憲法上的一個完整的程序，行政院長當然必須基於他的政治智慧來決定。如果說行政院動輒因為有很大違憲疑慮或者說窒礙難行，副署、然後總統公布之後卻不執行，這才會去侵蝕到我國憲政體制非常重要的基石。』

台北大學公行系兼任助理教授洪偉勝也表示，行政院若是以「不執行」方式應對立法院，將有違背公務員服務法的疑慮；但「不副署」則是行政院長的個人意志，立法院也有「倒閣」的方式來避免後續行政失控的可能性。洪偉勝說：『(原音)不副署就是行政院長一個人在個案當中，針對這個法律是不是認為有不理想的狀況而不予副署的這個情況。 簡單講，就是他一個人的決定、他一個人的行使，那後面不會有所謂行政失控的這個情況，因為憲法上其實明白的賦予立法院有一個倒閣的權利。』

與會律師傅馨儀也認為，雖然行政院長不副署史無前例，也可能導致政治糾紛，但若法律制定的不好，難道要社會含著眼淚說「惡法亦法」？他認為，在如今憲法法庭失能的狀況下，即便有極高的政治風險，行政院為了國家及人民，仍應照憲政賦予的權限去做該做的事情。(編輯：陳文蔚)