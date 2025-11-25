民團：財劃法修法增地方補助 籲鞏固現有福利服務

（中央社記者陳俊華台北25日電）民進黨立委林月琴今天與台灣社福總盟舉行記者會指出，財劃法修法後中央對地方政府的補助總額有增無減，呼籲地方應鞏固現有各項福利服務，強烈反對各縣市違法加碼的補助或一次性普發，嚴守財政紀律。

林月琴今天與台灣社會福利總盟理事長陳節如、副理事長吳玉琴、秘書長孫一信等人，在立法院舉行記者會。

林月琴說，一年多來國民黨、民眾黨在財劃法上，就是暴衝修法、邊改邊錯，去年連公式都搞不清楚，導致新台幣345億元的統籌稅款無法分配，連算術分母都算錯；上週又硬推會讓中央舉債突破公債法上限的再修版，逼中央政府編違法預算。

林月琴表示，政院上週提出的財劃法修正草案，守住國家財政紀律，確保社福服務不會中斷；也讓事權分配清楚，讓社福政策的地方自治精神，真的做到因地制宜。

林月琴指出，政院版把「基本財政需要額」入法，規定統籌稅款要優先用在地方最基本的公共服務，包括社會福利、公共衛生、教育、基礎建設，這些都是地方自治該做的事；國民黨版如果事權沒有談清楚，出事時責任誰扛。

林月琴說，國民黨再修版，把許多延續性補助寫死，中央沒有地方同意就不能調整，聽起來是在保護地方，其實是把錢鎖在成效不彰的計畫上；政院版則把「一般性補助」跟「計畫型補助」項目、比率、檢核機制講清楚，並保留必要的審核權，該停就停、該改就改。

陳節如表示，經資料收集後發現，分到地方政府的預算有增無減，擔心社福預算被挪作他用；有些縣市加碼普發現金，若要增加各項津貼或普發，一定要有政策需求與法律依據，這種做法很民粹，但不利永續的社福體系發展。

孫一信呼籲，地方政府切莫拿社福來當財劃法祭品，該委辦、續約、招標的，應照原訂時程進行，避免弱勢民眾成為財劃法受害者；絕對不要因為突然多出的經費，就貿然進行非法定補助或一次性普發，地方政府仍應嚴守財政紀律，讓社福永續經營。（編輯：林興盟）1141125